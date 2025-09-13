Lia Kali prensa su emotivo 'Contra Todo Pronóstico' en la Plaza Mayor de Salamanca

Si ya a las 20:30 horas de este sábado la Plaza Mayor de Salamanca se llenaba de vida con el concierto de Noan, a las 23:00 horas le ha llegado el turno a Lia Kali.

Así, los salmantinos han pasado del pop rock del artista vasco, a la potente voz de la barcelonesa, que ha presentado a la capital charra su emotivo álbum 'Contra Todo Pronóstico'. Entre uno concierto y el otro, el cielo se ha inundado de luces y colores con los tradicionales fuegos artificiales; una noche cargadita de emociones, desde luego.

