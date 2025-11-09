El diputado de la Escuela de Tauromaquia carga contra SALAMANCA24HORAS en la XII Gala Taurina de Guijuelo, en vez de poner remedio a los presuntos casos de acoso sufrido por dos menores

Hace exactamente un mes, el pasado 9 de octubre, SALAMANCA24HORAS publicaba dos presuntos casos de acoso sufrido por menores en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. Uno presuntamente de ámbito sexual, por parte de dos personas a una menor, y otro de presuntamente bullying, este por parte de los profesores, según recogían documentos a los que ha podido tener acceso este medio.

Ante esto, y en los discursos de los diferentes premios que se iban a otorgar y ante el asombro de los asistentes que buscaban el calor y apoyo de la fiesta de la lidia sin polémica, el diputado de la Escuela de Tauromaquia, Jesús María Ortiz, habló sobre los “ataques” recibidos por parte de la prensa (a raíz de la información destapada y contrastada por SALAMANCA24HORAS con documentos oficiales), siendo para él la mejor Escuela Taurina a pesar de lo que se estaba publicando.

Por otro lado, el alcalde de la localidad, Roberto Martín, apoyó de manera unánime a Diputación de Salamanca: “En estas últimas semanas, la Escuela de Tauromaquia está sufriendo algunos ataques tan injustos como extraños por la temporada en la que nos encontramos, y quería que este premio fuera para Jesus Mari y para todos los alumnos de la Escuela de Tauromaquia”. Todo esto, pese a que dos alumnos han sido denunciados por presunto acoso sexual.

Además, el propio regidor de la localidad chacinera ha expuesto que dedica el premio “a toda la gente taurina de Salamanca, para mandarle un mensaje de ánimo y cariño. La Escuela de Tauromaquia, como bien ha dicho su diputado, es la mejor a nivel nacional y tenemos que protegerla y estar orgulloso de ella”.

Asimismo, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, muchos de los asistentes se quedaron sorprendidos al encontrarse una evento de crítica en vez de celebración, siendo uno de los actos más esperados del año para Guijuelo, la Diputación de Salamanca y, por supuesto, el Ayuntamiento.

XII Gala Taurina de Guijuelo 2025