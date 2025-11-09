La XII Gala Taurina de Guijuelo engrandece las figuras de Diosleguarde, Emilio de Justo, El Capea y Javier Castaño

La XII Gala Taurina de Guijuelo ha entregado sus condecoraciones a diferentes personalidades tras la pasada Feria Taurina de Agosto que aglutinó a cientos de personas y amantes de la tauromaquia que disfrutaron en las calurosas y largas tardes de verano.

Son muchos los premiados en esta esperada gala por muchos, que ha entregado varios galardones, entre ellos al Triunfador de la Feria, Mejor Faena, Mejor Ganadería, el Detalle Taurino y, como no, la mención especial. De este modo, y en los salones del Pernil, se ha disfrutado de una agradable noche al compás de los toros.

El premio al Triunfador de la Feria ha sido para el salmantino Manuel Diosleguarde, que en su tierra y haciendo gala de sus raíces charras, logró cortar dos orejas a cada uno de los toros que lidió en la tarde del 19 de agosto de 2025, día en el que toreó junto a Emilio de Justo, que cortó tres orejas, y con Miguel Ángel Perera, este último paseándose por el ruedo con una oreja en su primer toro y una ovación en el segundo.

La mejor Faena no podía ser para otra persona que no fuera Emilio de Justo, que ya recogió el mismo galardón por la Feria Taurina de Salamanca 2025. De este modo, y tras cortar tres orejas en la misma tarde que Diosleguarde, de Justo demostró porque se le quiere en la plaza de Toros de Guijuelo, donde ya ha conseguido llevarse la ovación del público en cada una de sus apariciones anteriores. El premio fue recogido por sus familiares al estar el torero en México.

El premio a la Mejor Ganadería ha sido para José Enrique Fraile de Valdefresno, cuyos toros engrandecieron la despedida de Javier Castaño de Guijuelo, en una tarde marcada por la puerta grande de Damián Castaño e Ismael Martín. De este modo, el galardón ha ido para la ganadería de la tarde del 16 de agosto de 2025.

Por último, el Detalle Taurino no podía ser para otra personas que no fuera Javier Castaño y su adiós en tierras chacineras, y para otra despedida en la misma plaza, para El Capea, en el Día de Nuestra Señora de la Asunción, jornada en la que estuvo arropado por otras figuras del toreo de la talla de El Juli, López Chaves, Matías Tejela o Guillermo Hermoso de Mendoza.

De este modo, se cierra un antes y un después en esta XII Gala Taurina de Guijuelo en la que dos figuras se han despedido del ruedo durante este 2025, otras han demostrado el por qué se seguirá hablando de ellas y, lo más importante, que la cultura del toreo sigue más viva que nunca en tierras chacineras.