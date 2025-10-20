La faena del torero extremeño Emilio de Justo, proclamada como la “mejor de la Feria Taurina de Salamanca 2025"
La obra fue realizada el pasado 14 de septiembre ante el toro ‘Buenasuerte’ de Garcigrande, un animal que fue indultado y que se alzó con el trofeo al ‘Toro de Oro’
La faena de Emilio de Justo ante el toro ‘Buenasuerte’ de Garcigrande, que fue indultado el pasado 14 de septiembre, ha sido elegida como la ‘Mejor de la Feria Taurina de Salamanca 2025’. Una elección por unanimidad del jurado con siete votos a favor.
Este trofeo concedido desde el año 1998 por el Ayuntamiento de Salamanca ha sido deliberado en la mañana de este lunes 20 de septiembre en el Salón de Plenos. De esta manera, Emilio de Justo toma el testigo de Alejandro Talavante, al que le fue concedido este galardón hace un año, siendo además la primera vez que lo recibe en los 27 años que lleva vigente este premio.
Anteriores galardonados con la ‘Mejor Faena de la Feria Taurina de Salamanca’
-27ª edición: Año 2025
Matador de toros: Emilio de Justo
Faena del 14 de septiembre, al toro 'Buenasuerte' de la ganadería de Garcigrande
-26ª edición: Año 2024
Matador de toros: Alejandro Talavante
Faena del 20 de septiembre, al toro 'Querido' de la ganadería de Garcigrande
-25ª edición: Año 2023
Matador de toros: Julián López 'El Juli'
Faena del 21 de septiembre, al toro 'Ateo' de la ganadería de García Jiménez
-24ª edición: Año 2022
Matador de toros: Morante de la Puebla
Faena del 16 de septiembre, al toro ‘Enfermito’, de la ganadería de Galache
-23ª edición: Año 2021
Matador de toros: Alejandro Marcos
Faena del 12 de septiembre, al toro Gandillito, de la ganadería de Galache.
-22ª edición: Año 2019
Matador de toros: Diego Urdiales
Faena del 13 de septiembre, al toro Liricón, de la ganadería de Montalvo
-21ª edición: Año 2018
Matador de toros: Andrés Roca Rey
Faena del 16 de septiembre, al toro Capitán, de la ganadería de Garcigrande.
-20ª edición: Año 2017
Matador de toros: Miguel Ángel Perera
Faena del 15 de septiembre, al toro Cortador, de la ganadería de Montalvo
-19ª edición: Año 2016
Matador de toros: Juan del Álamo
Faena del 14 de septiembre, al toro Higuero, de la ganadería de Domingo Hernández.
-18 ª edición: Año 2015
Matador de toros: Juan del Álamo
Faena del 14 de septiembre, al toro Antojitos, de la ganadería de Montalvo.
-17 ª edición: Año 2014
Matador de toros: Juan del Álamo
Faena del 15 de septiembre, al toro Almirón, de la ganadería de Domingo Hernández.
-16 ª edición: Año 2013
Matador de toros: José María Manzanares
Faena del 15 de septiembre, al toro Cuarenta, de la ganadería de Domingo Hernández
-15 ª edición: Año 2012
Matador de toros: Iván Fandiño
Faena del 14 de septiembre, al toro Fumado, de la ganadería de Adelaida Rodríguez.
-14ª edición: Año 2011
Matador de toros: David Mora
Faena del 15 de septiembre, al toro Ciruelo, de la ganadería de Torrealta.
-13ª edición: Año 2010
Matador de toros: Julián López ‘El Juli’
Faena del 15 de septiembre, al toro Gaditano, de la ganadería de Torrealta.
-12ª edición: Año 2009
Matador de toros: Eduardo Gallo
Faena del 16 de septiembre, al toro Notable, de la ganadería de Montalvo.
-11ª edición: Año 2008
Matador de toros: Miguel Ángel Perera
Faena del 15 de septiembre, al toro Tartano, de la ganadería Vellosino.
-10ª edición: Año 2007
Matador de toros: Miguel Ángel Perera
Faena del 13 de septiembre, al segundo toro Pitinesco, de la ganadería de Valdefresno.
-9ª edición: Año 2006
Matador de toros: Manuel Jesús ‘El Cid’
Faena del 15 de septiembre, al toro Boticarillo, de la ganadería de Domingo Hernández.
-8ª edición: Año 2005
Matador de toros: Morante de la Puebla
Faena del 16 de septiembre, al toro Resistón, de la ganadería El Pilar.
-7ª edición: Año 2004
Matador de toros: Javier Valverde
Faena del 17 de septiembre, al toro Pitinesco, de la ganadería de Javier Pérez Tabernero.
-6ª edición: Año 2003
Matador de toros: Javier Valverde
Faena del 9 de septiembre, al toro Langosto, de la ganadería de Moisés Fraile
-5ª edición: Año 2002
Matador de toros: Javier Valverde
Faena del 9 de septiembre, al toro Carcelero, de la ganadería Hermanos García Jiménez.
-4ª edición: Año 2001
Matador de toros: Julián López ‘El Juli’
Faena del 19 de septiembre, al toro Botinero II, de la ganadería Carmen Lorenzo.
-3ª edición: Año 2000
Matador de toros: Julián López ‘El Juli’
Faena del 19 de septiembre, al toro Guapillo, de la ganadería El Pilar.
-2ª edición: Año 1999
Matador de toros: Juan Diego
Faena del 15 de septiembre, al toro Ranillo, de la ganadería Hermanos Gutiérrez, Pedro y Verónica
-1ª edición: Año 1998
Matador de toros: Andrés Sánchez
Faena del 16 de septiembre, al toro Manzano, de la ganadería El Pilar.
También te puede interesar
Lo último