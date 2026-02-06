Guijuelo celebra el inicio de sus matanzas con pregón de Jorge Díaz y homenaje a vecinos

Guijuelo ha dado el pistoletazo de salida a sus tradicionales propuestas matanceras con un emotivo pregón en los Salones El Pernil, a cargo del escritor Jorge Díaz, ganador del Premio Planeta 2021 como parte del grupo que firma bajo el nombre Carmen Mola.

El acto contó con una destacada participación de guijuelenses y autoridades, entre ellas el alcalde Roberto Martín y los diputados provinciales Ángel Peralvo y Nieves García. La música folclórica corrió a cargo del grupo El Torreón, que animó la jornada.

Durante el evento, el Ayuntamiento rindió homenaje a Jesús Merino y Conchita Parra, entregándoles una placa, un jamón y un ramo de flores por su contribución a la tradición durante los últimos 40 años.

La primera jornada matancera, dedicada al Gremio Chacinero, se celebrará este sábado a partir de las 12:00 horas en la plaza de Castilla y León.