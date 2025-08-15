Guijuelo pone el ‘Pikante’ en sus fiestas con miles de personas disfrutando toda la noche

Guijuelo está de fiesta, lo que hace que miles de personas, tanto del propio municipio como de los alrededores, estén disfrutando de una de las épocas del año más esperadas, sus fiestas patronales.

Si por la tarde arrancaba el chupinazo que daban comienzo a esta festividad, tras la elección de la Reina del pueblo, La orquesta Pikante puso la salsa y el sazón con los ‘temazos’ más escuchados de los todos los tiempos y los actuales, haciendo que miles de personas estuvieran disfrutando hasta altas horas de la madrugada.

Miles de personas disfrutando de la orquesta Pikante en Guijuelo. Foto Ayuntamiento de Guijuelo | 

Desde las 00:00 horas, ya se agolpaba la gente en la Plaza Mayor a la espera de escuchar los primeros acordes, y no es para menos, cuando el listón del propio municipio siempre queda en lo más alto por sus famosas fiestas.

Durante estos días, La Huella, Vulkano, Nebraska, Panorama y París de Noia se sucederán día tras días atrayendo a cientos de personas de toda la provincia de Salamanca para así hacer gala de los días más esperados de la localidad chacinera.