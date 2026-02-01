Vecinos de La Alberca aseguran que "tomarán las medidas legales necesarias" para poner freno a la ubicación del punto limpio elegido por el Ayuntamiento

La ubicación del punto limpio de La Alberca ha desatado una oleada de incorformidades con el Ayuntamiento del pueblo entre los vecinos la urbanización Río La Llana.

Una semana después del primer aviso sobre la indiganción vecinal, que ya publicó este medio el día 22 de enero, y tras una reunión mantenida con Miguel Ángel Luengo, alcalde del municipio, los vecinos vuelven a expresar su preocupación.

A través de un comunicado remitido a Salamanca24horas, expresan que "tomarán las medidas legales necesarias para frenar la ubicación de un punto limpio junto a sus viviendas" y aseguran que tras la reunión con Luengo y a falta de una "solución satisfactoria", los vecinos se han vuelto a reunir por su cuenta y han tomado la decisión conjunta de recurrir a asesoramiento legal.

Insisten en que no están en contra de la existencia de un punto limpio en el pueblo, pero piden que se ubique en otro lugar más alejado de la zona urbana, respetando los críterio técnicos, medioambientales y de seguridad, además de lo dicho con anterioridad por el propio Consistorio, que según los vecinos cuando se fueron a vivir a esta urbanización "tenía ya puestos los letreros donde reflejaba claramente que era una zona donde la escombrera estaba clausurada y por tanto está prohibido traer basura y escombros". Ahora, sin embargo, lamentan que "el ayuntamiento cede el terreno para que se ubique el punto limpio". De ahí el desacuerdo de los vecinos.

La instalación de este punto limpio estaría a escasos 12 metros de varias de las viviendas de Río La Llana, por eso sus habitantes reclaman "diálogo y alternativas" por parte del ayuntamiento para "lograr la reubicación del proyecto".