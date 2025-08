Rozalén: "Cuando el duelo o la muerte está tan presente se dispara el amor"

Tras vivir la noche de San Juan en Peñaparda y 'pintar' una puerta violeta en el Paraninfo de la Universidad, Rozalén regresa este martes a Salamanca como cabeza de cartel del festival 'Estrellas en Ledesma'. Lo hace con el final de su gira 'El abrazo', donde aborda temas tan universales como el amor y la muerte. "Es como hacer un dos por uno, terapia y concierto", reconoce a Salamanca24horas en una entrevista en la que también rememora su paso por la provincia charra o reconoce sufrir el síndrome de la impostora pese a haber sido nombrada Artista del Año en los Premios de la Academia de la Música 2025.

Pregunta.¿Qué se encontrará el público que asista a su concierto en Ledesma?

Respuesta.Estamos con el final de la gira 'El abrazo' y estoy muy contenta por cómo está yendo todo. El concierto tiene una parte muy muy muy festiva, ¿no? Los conciertos y la música son para eso, para celebrar y evadirnos, pero es verdad que, como cantautora que soy, como voy cantando mi vida, en este último disco hay una parte así de duelo y de nostalgia. Aunque son muy poquitas canciones, hago un par muy emocionantes. Es muy hermoso ver lo que pasa con la gente delante. Siempre digo que es como hacer un dos por uno, terapia y concierto, ya que encima estudié Psicología (risas). Ojalá que la gente en Ledesma lo reciba como lo está recibiendo la de todos los lugares donde estamos yendo.

P.No es la primera vez que actúa en la provincia de Salamanca, ¿qué es lo que más le gusta de ella?

R.Es difícil decir qué es lo que más me gusta. La ciudad es muy espectacular. Recuerdo la primera vez que fui para allá, el ambiente de universidad, todo lo solemne de la historia de Salamanca... creo que tiene una magia muy especial. Hace poquito estuve haciendo una cosita con la Universidad. Tuve el privilegio de ver la biblioteca y de sumergirme en los libros antiguos. Hace muy poquito también he estado en Peñaparda por lo que me gusta el folklore y por las raíces. Me encantan las tradiciones que tenéis ahí. Lo de Peñaparda también está como trascendiendo mucho y y fue también muy especial pasar la noche de San Juan con mujeres tan poderosas. No sé, es que me gusta todo. Me gusta vuestro embutido (risas), me gusta la gente, me gustan los recuerdos que tengo cada vez que he ido... y encima eso, que cada vez que voy es una sorpresa más, un enriquecimiento. Es la primera vez que voy a Ledesma y que siga sumando amor en esta historia.

P.Viene de actuar en Leturalma, el festival impulsado por usted en Letur, uno de los municipios más afectados por la DANA. ¿Cómo se encontró el lugar y el ánimo de los vecinos casi un año después?

R.Está mi gente y mi pueblo en un momento bastante complejo, como pasa en todas las tragedias, ¿no? Al principio sí que está todo el mundo como ayudando, queriéndose y saca lo mejor de la gente, pero luego hay muchas fases. De rabia, impotencia, ira, desesperación... Voy cada bastante tiempo al pueblo, aunque este año he ido mucho más que otros años y sí que vas viendo la evolución, pero hay cosas que van a tardar mucho en recuperarse. Lo más grave ha sido evidentemente la pérdida de seres humanos. En un pueblo tan pequeño perder a seis persona que todos conocíamos es muy duro y se generan también conflictos en el sentido de... para mí fue como difícil el hecho de decir "la vida sigue". Por mi parte, creo que la gente quiere que yo esté como animando, haciendo todo lo que estamos haciendo de conciertos para sacar dinero para el pueblo y para que los ánimos también sean diferentes. La mayoría de la gente ha dicho que agradecía que se siguiera haciendo el festival, pero también hay una parte de luto y de duelo que está ahí y a veces te preguntas si lo estás haciendo bien o no. Pero bueno, yo estoy como un poco atenta, intentando cuidar mucho, intentando comprender y apoyando. Lo que necesiten de mí lo van a tener.

Cuando pierdes a una madre o un padre... Creo que es un sentimiento universal el sentir que se te apaga la infancia de golpe

P.'El abrazo' habla del amor y la muerte a raíz del fallecimiento de su padre. ¿Ha sido el álbum más difícil de componer?

R.Sí, es el disco más difícil. No surgió por la muerte de mi padre, o sea empecé a escribirlo hace mucho tiempo. De hecho, la primera muerte impactante para mí fue la de mi abuela porque la vi morir, murió conmigo. Luego, de repente, pasó lo de mi padre, que sí que es el shock más grande. Cuando pierdes a una madre o un padre y encima de golpe... Creo que es un sentimiento universal el sentir que se te apaga la infancia de golpe, ¿no? Pero sí que han sido como muchas circunstancias de mi vida las que me han puesto en ese punto de amor y muerte que son los dos temas por excelencia del arte. Y creo que, además, cuando el duelo o la muerte está tan presente se dispara el amor. A mí al menos me ha pasado así. Aprecio mucho más el estar viva, levantarme por la mañana y los pequeños privilegios, que son los simples. No sé. Creo que el duelo es echar de menos a alguien que quisiste mucho.Todo es amor y te pone la vista de la vida de otra manera. Ahora, mis prioridades son otras. Y estoy también más amorosa, más cariñosa. Le doy menos importancia a las cosas que no la tienen. No sé, pues que me hago mayor (risas).

P.¿Cómo surgió la colaboración con Fernando Velázquez para el tema en el que homenajea al hombre de su vida, ‘Todo lo que amaste’?

R.Me gusta que me digas al hombre de mi vida, a mi padre. Todo surgió por la cuarta vez que canté en eusquera. Hay un concierto muy especial en Euskadi, que es el Ura Bere Bidean, y todo es con orquesta. El director es Fernando Velázquez. Entonces, lo conocí ahí. Fui la primera no euskalduna en cantar en eusquera -ahora ya se ha abierto la veda y hay muchos artistas que lo hacen- y fue ahí cuando nos hicimos amigos. Él me dijo que que quería regalarme ese vestido tan precioso en la canción de mi padre. Entonces, si ya de por sí para mí es emocionante, con 90 músicos detrás y haciéndolo cine..., porque la canción parece una película. Creo que es de las canciones más emocionantes que he grabado en la vida, por no decir la que más.

Rozalén | Pedro Walter

P.En ‘Rozalén por Chavela’ rinde tributo a la famosa cantante mexicana. ¿Su legado ha influido de alguna manera en su carrera?

R.'Rozalén por Chavela' lo he hecho porque me lo pidió la discográfica por el teatro que estoy haciendo de ella, que se llama 'Chavela, la última chamana'. Este año estamos ahí con un montón de actrices rindiendo homenaje a a Chavela. Son los tres últimos días de su vida y se muestra toda la dureza, la fuerza de esta pedazo de mujer que evidentemente a mí me influye mucho. Lo que más aprendo de ella es la manera de interpretar. Creo que nadie en la vida ha interpretado como ella. Y ojalá yo supiese llegar a la mitad de emotividad en cada una de las frases que salían por su boca.

P.Ha sido elegida recientemente la Artista del Año en los Premios de la Academia de la Música, donde se le vio muy emocionada. ¿Ya se ha recuperado de esa noche tan especial?

R.Yo creo que sí. Me llevé tres premios esa noche y encima los votaron los compañeros. Me quedé súper sorprendida, porque es verdad que siento que no es mi momento. Me va muy bien, como que nos estamos consolidando, pero no creo que sea la artista de moda, por ejemplo. Me parecía como imposible que eso pasara.

P.En su discurso reconoció que le cuesta valorarse. ¿Sufre el síndrome de la impostora?

R.Sí, me pone un poco triste el síndrome de la impostora que tengo. ¿Por qué no va a ser mi momento? Me lo tengo que mirar. Creo que eso como que me despertó el darme cuenta de que tengo que cuidar la autoestima y valorarme mucho más, porque a ojos del resto me valoran mucho y a veces me siento tan pequeñita que no puede ser. Tienes que saber también recoger un premio diciendo "me lo merezco". Lo he hablado con muchas compañeras que se sienten identificadas en decir "jo, ¿cómo nos cuesta tanto? ¿Cómo nos cuesta tanto valorarnos?". Hay que trabajarlo.

Entiendo que haya muchos artistas que se callen, porque para soportar los linchamientos que recibimos cada vez que nos posicionamos hay que estar fuerte

P.Se muestra muy crítica con la situación de Gaza. ¿Le molesta el silencio de algunos compañeros sobre el tema?

R.Desde hace muchos años he colaborado con UNRWA. No sé cuántos conciertos hemos hecho por Palestina, por el Sáhara y por cuestiones que a mí me parecen como muy normal apoyarlas. Yo no cuestiono el silencio ni que otros compañeros hablen. Cada uno tiene que elegir su camino y mirar por sí mismo, ¿no? Es verdad que los que tenemos altavoz lo usamos. Los artistas que a mí siempre me han gustado han intentado acercarse a la coherencia, pero también entiendo que haya muchos que se callen porque para soportar los linchamientos que recibimos cada vez que nos posicionamos hay que estar fuerte. Me ha pasado muchas veces que lo he pasado peor por callarme que por hablar. Entonces, si opino, acepto lo que tenga que venir. Mi posicionamiento con Gaza lo sabe todo el mundo desde el minuto uno y es que me parece tan tan tan desproporcionado y tan bestia lo que está ocurriendo que cuesta hasta estar bien. Hay días que me siento mal por estar bien, sabiendo lo que está pasando y que encima no lo están retransmitiendo en directo. Por supuesto, que no tolero tampoco ningún tipo de violencia del otro lado, pero es que esto está siendo como un descaro, una barra libre, y me llama mucho la atención que nadie pueda pararlo. No lo entiendo.

P.¿Está trabajando en algún nuevo proyecto?

R.En mi cabeza siempre hay cosicas, canciones a medias y tal. Es verdad que también llevo desde hace muchos años escribiendo un libro de cartas a mi padre, de duelo, que tenga también como un puntito de teoría psicológica. Pero sobre todo lo que quiero y en lo que me quiero centrar el año que viene es en parar y descansar (risas). Fíjate qué proyecto, pero tengo que hacer el esfuerzo, porque llevo 15 años que no he parado nada, nada, nada, nada y quiero intentarlo. Y luego componer desde la calma y la conciencia. Pero necesito que sea un proyecto, el descanso y el masticar todo lo que me ha pasado y ya preguntarme qué quiero hacer con mi vida.