"Alea jacta est": Chabela de la Torre, candidada de NueveCyL, ya ha votado

Chabela de la Torre, candida por Nueve Castilla y León, ya ha votado

A los salmantinos que ya han votado en estas elecciones autonómicas, se suma Chabela de la Torre, la candidada de Nueve Castilla y León.

Ella misma lo ha contado en sus redes sociales, donde ha compartido una foto en la que introduce su papeleta en la urna con los dedos cruzados.

Ese simple gesto no ha sido su única forma de llamar a la fortuna: la política tan solo ha escrito junto a la instanánea la locución latina "Alea jacta est", que significa "la suerte está echada".

Chabela de la Torre, candida por Nueve Castilla y León, ya ha votado | Chabela de la Torre (vía instagram)

También ha votado ya el candidado de UPL, Carlos Javier Salgado.