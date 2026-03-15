Segundo avance de participación electoral: aumenta 1,56 puntos en Salamanca con respecto a 2022

Castilla y León ya está decidiendo quién debe estar al frente de la Junta. Todas las mesas electorales para que esto sea posible, 4.470 en toda la Comunidad, han sido ya constituidas a las 9:39 horas.

En el caso de Salamanca, se trata de 633 mesas, a través de las que los salmantinos podrán ejercer su derecho al voto en estas elecciones autonómicas. La charra es una de las provincias con mayor número de mesas de la Comunidad, en concreto la cuarta, solo por detrás de Valladolid (767), Burgos (748) y León (675). Por detrás de Salamanca están Zamora (368), Ávila (354), Segovia (327) y Soria (257).

El primer avance de participación: 1,03 puntos superior al de 2022

Ya se ha dado a conocer, a las 11:30 horas, un primer avance de la participación electoral en estas elecciones. Y tanto el dato autonómico como el de Salamanca es superior al mismo dato en las elecciones de 2022.

En el caso de Salamanca, el primer avance señala una participación del 12,72 por ciento en la pronvicia, lo que uspone 1,03 puntos más que en los comidos anteriores, cuando el primer avance reflejaba una participación del 11,69 por ciento.

Algo similar pasa a nivel de Castilla y León: donde la participación ya es de un 12,62 por ciento, frente 11,30 por ciento de 2022, es decir, ha subido un 1,32 por ciento. Son ya 239.807 los castellanos y leoneses que se han acercado a las urnas; en el primer avance de 2022, los votantes autonómicos fueron 218.721.

El segundo avance de participación: 1,56 puntos superior al de 2022

Continúa aumentando la participación electoral si se compara con los comicios autonómicos anteriores, los de 2022. En el segundo avance de participación, a las 14:00 horas, el dato de Salamanca es 1,56 puntos superior.

En 2022, a las 14:00 horas, la participación salmantina era del 34,84 por ciento, mientras que en esta ocasión supera el 36,40 por ciento.

Lo mismo ocurre a nivel autonómico, puesto que en Castilla y León la participación en este segundo avance es de 36,92 por ciento, hasta 2,19 puntos por encima de la de 2022, cuando su participación era del 34,73 por ciento.

Más de 680.000 castellanos y leoneses ya han ejercido su derecho al voto.

Los candidatos a la presidencia de la Junta pasan por las urnas

Uno de los primeros votantes ha sido el candidato de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Carlos Javier Salgado, que ha introducido su papeleta a las 9:40 horas en su colegio electoral, en el municipio de Guadramiro. El político leonesista ha animando a “votar con el corazón y la mente puestas en Salamanca, ya que este domingo nos jugamos buena parte del futuro de nuestra provincia”.

El candidato de UPL, Carlos Javier Salgado, votando en Guadramiro | UPL

También Chabela de la Torre, candidada de Nueve Castilla y León, ha votado ya. Ella misma lo ha contado en sus redes sociales, donde ha compartido una foto en la que introduce su papeleta en la urna con los dedos cruzados. Junto a la instanánea, ha escrito la locución latina "Alea jacta est", que significa "la suerte está echada".

Chabela de la Torre, candida por Nueve Castilla y León, ya ha votado | Chabela de la Torre (vía instagram)

En el caso de Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta y candidado a la reelectura por el Partido Popular, su voto ha tenido poco depsués de que se conociera el primer avance de participación. Ha celebrado que sea superior a de los comicios de 2022: "Cuanta más gente participe, mejor para todos. Cuanto más gente vaya a votar, mejor para todos. Que se haya incrementado un punto la participación con respecto hace cuatro años es una buena noticia".

Votación de Alfonso Fernández Mañueco | Mateo G.J.

También el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ya ha ejercido su derecho al voto en estos comicios. Aunque en su caso no ha hecho declaraciones a medios.