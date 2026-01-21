Un árbol cae sobre varios vehículos y corta la circulación en la avenida de las Artes

Un árbol ha caído sobre varios coches aparcados en la avenida de las Artes durante la mañana de este miércoles a causa del viento. El ejemplar, además, ha quedado totalmente tendido en la calzada, imposibilitando el paso del tráfico.

Árbol caído en la avenida de las Artes | S24H

Los bomberos del Ayuntamiento y la Policía Local han acudido al lugar para retirar el árbol y volver a hacer accesible la calzada a los coches y demás vehículos.

Diferentes incidencias movilizan a los servicios de emergencia en Salamanca

Esta incidencia se suma a otras acontecidas este miércoles en Salamanca, en aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Sobre las 10:00 horas, la caída de una rama en el paseo de Carmelitas también movilizó a los Servicios de Emergencias, que aseguraron la zona arbolada, ya de por sí cortada a la circulación de transeúntes como medida de prevención.

Panel informativo dañado por el viento | S24H

Además, uno de los paneles informativos ubicados en la calle de Zamora para informar de la celebración de Salamanca Tech ha sufrido daños y dos de sus cuatro paneles han quedado tendidos en el suelo.