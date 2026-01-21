Un árbol cae sobre varios vehículos y corta la circulación en la avenida de las Artes

La capital ha registrado otras incidencias a causa de las fuertes rachas de viento

Árbol caído en la avenida de las Artes
Árbol caído en la avenida de las Artes | S24H

Un árbol ha caído sobre varios coches aparcados en la avenida de las Artes durante la mañana de este miércoles a causa del viento. El ejemplar, además, ha quedado totalmente tendido en la calzada, imposibilitando el paso del tráfico.

Árbol caído en la avenida de las Artes
Árbol caído en la avenida de las Artes | S24H

Los bomberos del Ayuntamiento y la Policía Local han acudido al lugar para retirar el árbol y volver a hacer accesible la calzada a los coches y demás vehículos.

Diferentes incidencias movilizan a los servicios de emergencia en Salamanca
Diferentes incidencias movilizan a los servicios de emergencia en Salamanca

Esta incidencia se suma a otras acontecidas este miércoles en Salamanca, en aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Sobre las 10:00 horas, la caída de una rama en el paseo de Carmelitas también movilizó a los Servicios de Emergencias, que aseguraron la zona arbolada, ya de por sí cortada a la circulación de transeúntes como medida de prevención.

Panel informativo dañado por el viento
Panel informativo dañado por el viento | S24H

Además, uno de los paneles informativos ubicados en la calle de Zamora para informar de la celebración de Salamanca Tech ha sufrido daños y dos de sus cuatro paneles han quedado tendidos en el suelo.

Noticias y galerías relacionadas
Fuertes vientos obligan este miércoles a cerrar espacios verdes y zonas infantiles en Salamanca Toda la provincia de Salamanca, excepto el sur, en aviso amarillo por rachas de viento este miércoles Diferentes incidencias movilizan a los servicios de emergencia en Salamanca por el viento

También te puede interesar

Lo último

stats