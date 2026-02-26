Arranca la campaña electoral en Castilla y León

Un votante deposita su sobre en la urna en las pasadas elecciones autonómicas de Castilla y León

La campaña electoral ha arrancado de manera oficial en Castilla y León este viernes, 27 de febrero, con un total de 16 listas que se han presentado para las Elecciones a las Cortes de Castilla y León 2026 que tendrán lugar el próximo domingo, 15 de marzo y donde más de dos millones de personas están llamadas a las urnas.

En la provincia salmantina hay un total de 204 nombres entre candidatos y suplementos, con grandes sorpresas y rostros conocidos y, eso sí, con dos candidaturas más que en 2022.

Como es lógico, el pasado jueves diferentes medios ya realizaron su precampaña, como fue el caso de Alfonso Fernández Mañueco en Salamanca que prometió más apoyo a los autónomos, además de la reducción de impuestos y de tender la mano en todo momento al campo, uno de los grandes damnificados durantes los últimos años y pilar básico en la región castellanoleonesa.

De este modo, arranca la cuenta atrás para hacerse con uno de los diez puestos que ofrece el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León. El próximo 15 de marzo de 2026, el futuro de la región estará en manos de sus habitantes hasta que se conozca quienes tendrán el poder a última hora de la tarde de ese mismo día.