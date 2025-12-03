Aumentan las personas afectadas por gripe en Salamanca y crecen las hospitalizaciones en niños y mayores en la región

Hace una semana, los datos de la gripe eran mucho mayores que hace tan solo un año, y es que la enfermedad se ha propagado con mayor rapidez durante este 2025, lo que ha obligado a la Junta de Castilla y León a realizar campañas de vacunación para las personas de riesgo.

En el informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas se ha mostrado cómo han aumentado las consultas a Urgencias en menores de cinco años y en mayores de 75 años, dos de los grupos donde se recomienda la vacunación tanto en gripe, covid y virus respiratorio sincicial.

La semana pasada se rozaba el umbral de los 600 afectados por cada 100.000 habitantes, y durante la presente, se ha llegado a los 741 casos por cada 100.000 habitantes.

Relacionado La gripe cuadruplica la tasa en Salamanca de un año a otro con posibles síntomas de la nueva variante K

Además, según han garantizado en el propio informe: “La tasa de incidencia de síndrome gripal se estimó en 117 casos por 100.000 habitantes, situándose en un nivel de intensidad bajo”.

Por otro lado, de todas las pruebas realizadas, se ha visualizado que la gripe del tipo A ha representando un número alto de positivos con un 41 por ciento del total de las pruebas centinelas realizadas. En el VRS ha sido del 5,7 por ciento. El covid, además, sigue teniendo una incidencia muy pequeña entre la población con 2 casos por cada 100.000 habitantes detectados.

De momento, la Junta de Castilla y León recomendó durante la pasada semana el uso de mascarilla en centros sanitarios de la región, además de la vacunación en grupos de riesgo.