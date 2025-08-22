Los autónomos de Salamanca afectados por los incendios pueden solicitar ayudas de hasta 5.500 euros

La Junta de Castilla y León ha publicado este viernes el trámite para la solicitud de ayudas directas destinadas a autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) afectados por los recientes incendios forestales. Estas ayudas, con una cuantía de 5.500 euros, buscan reforzar la liquidez y solvencia de los negocios para proteger el tejido productivo y acelerar la recuperación económica en las zonas damnificadas.

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León (ATA CyL) ha informado de que los solicitantes deben acreditar que su actividad económica se desarrollaba en una de las localidades afectadas. El trámite ya está disponible en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

Leticia Mingueza, presidenta de ATA CyL, ha destacado la importancia de estas ayudas para la recuperación. Además, ha expresado el más sentido pésame de la asociación a las familias de las personas fallecidas en los incendios, describiendo las pérdidas como "irreparables". También ha querido poner en valor el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, equipos de emergencias y voluntarios que combaten el fuego y asisten a los afectados.

Para facilitar el proceso, ATA ha habilitado la línea telefónica gratuita 900 101 816 para asesorar a los autónomos. La asociación también ha centralizado en su página web la información sobre todas las ayudas que se están publicando en las distintas administraciones.

Paralelamente, ATA continúa solicitando al Gobierno central un mayor apoyo para los autónomos afectados. La asociación propone un esquema de ayudas directas que incluyan: 12.000 euros para autónomos sin trabajadores; 18.000 euros para aquellos con uno o dos empleados; y un incremento de 6.000 euros adicionales si el negocio ha sufrido un siniestro total.

La asociación también insta a que se habilite una prestación extraordinaria por cese de actividad a causa de los incendios y que se aplacen las cotizaciones e impuestos para no añadir más cargas a quienes ya están sufriendo esta tragedia.