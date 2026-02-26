Los autónomos de Salamanca volverán a protestar en las calles el próximo 2 de marzo

Los autónomos de Salamanca, además de los de otras 39 ciudades de España, se movilizarán en la capital del Tormes por “unas condiciones dignas”. El pasado 30 de noviembre, fueron cientos de personas las que decidieron tomar las calles salmantinas para mostrar el gran descontento con el Gobierno por la falta de medidas que ayuden en el día a día a los autónomos.

La fecha elegida será el próximo 2 de marzo desde las 11:00 horas de la mañana, momento en el que saldrán desde la plaza de la Constitución hasta finalizar en la propia Plaza Mayor y así visibilizar su causa.

Entre las reivindicaciones se encuentran algunas como las cuotas de autónomos proporcionales, ajustadas a ingresos reales mensuales, la exención del IVA hasta 85.000 € según la Directiva (UE) 2020/285 o la “eliminación del rol del autónomo como recaudador del Estado”, según han indicado desde la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos.

Por otro lado, también solicitan que se reforma de manera integral el cese de actividad para poder solicitar una baja de manera adecuada y justa, así como sustituciones por cuidado familiar con cotización reducida.

Otros de los aspectos por los que saldrán a la calle será la protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados, así como una simplificación real de la burocracia, la protección del patrimonio personal, libertad de pago en efectivo, revisión de tarifas de la SGAE o deducción inmediata de inversiones.

Así pues, se busca otro tipo de regulación en cuanto a las cuotas de autónomos, para poder tener una vida más digna además de unos derechos básicos que fortalezcan y garanticen las bajas médicas o incluso los periodos vacacionales.