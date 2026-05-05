Barbacid corta lazos con la empresa salmantina Vega Oncotargets en medio de la polémica científica

El investigador Mariano Barbacid ha anunciado su desvinculación de la empresa Vega Oncotargets con el objetivo de evitar que las polémicas recientes perjudiquen el desarrollo de su investigación sobre una triple terapia contra el cáncer de páncreas.

En un comunicado difundido en la red social X, Barbacid ha explicado que devolverá todas sus acciones en la compañía, valoradas en 750 euros, así como la titularidad de dos solicitudes de patentes vinculadas al Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO). El científico denuncia haber sido objeto de “insinuaciones sin fundamento” que cuestionan un supuesto interés económico en su proyecto.

El oncólogo ha defendido que la investigación se financia principalmente gracias a las aportaciones ciudadanas, que ya superan los 3,5 millones de euros a través de una iniciativa impulsada por la Fundación CRIS contra el Cáncer. Además, ha advertido de que la controversia está retrasando la puesta en marcha de ensayos clínicos, perjudicando potencialmente a pacientes con cáncer de páncreas.

Dicha decisión llega después de que la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) retirara recientemente el estudio liderado por Barbacid. El motivo fue la no declaración de un conflicto de intereses, ya que tanto él como otras dos coautoras mantenían vínculos financieros con la empresa salmantina Vega Oncotargets.

El trabajo retirado mostraba resultados prometedores en modelos animales, donde una triple combinación terapéutica logró eliminar tumores de páncreas sin generar toxicidades significativas.

Pese a la retirada del artículo, Barbacid sostiene que los resultados preclínicos siguen siendo “muy esperanzadores” y confía en que el proyecto pueda avanzar hacia ensayos en humanos una vez superada la controversia.