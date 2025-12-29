Las carreteras salmantinas dejan menos muertes por accidente de tráfico en 2025

Un vehículo se precipita a unos siete metros de altura desde la A-66 a la N-630

De los últimos dos años, 2025 es el que menos muertes registra en las carreteras de Salamanca. Han perdido la vida 13 personas, 8 hombres y 5 mujeres.

Agosto ha sido el mes más negro con 7 muertes; el resto se produjeron en enero, mayo, junio y julio.

El accidente más grave, con dos víctimas mortales, ocurrió en Beleña, donde un vehículo en el que viajaba una familia con dos adultos y tres menores cayó desde una altura de siete metros, de la A-66 a la N-630, a su paso por Beleña.

El siniestro tuvo lugar a primera hora de la mañana del 26 de agosto, cuando el Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibía el aviso por un accidente de tráfico con tres personas gravemente heridas, una de ellas era el conductor y padre de la familia, de 50 años, que falleció en el acto. Su mujer de 31 años fue trasladada en estado crítico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, donde se confirmó su fallecimiento dos días después. En el vehículo viajaban también tres menores de edad de 5, 10 y 13 años.

En agosto ocurrieron otros cuatro accidentes más que se cobraron la vida de cuatro personas. El mes comenzó justamente con una muerte: un turismo atropelló a una mujer cuando cruzaba la vía de servicio paralela al kilómetro 388 de la A-66 en Guijuelo a las 06:44 horas. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, confirmando su fallecimiento en el lugar.

Un día después perdieron la vida dos personas, dos mujeres por dos salidas de vía. Uno de los accidentes ocurrió en la A-62 a la altura de Sancti-Spíritus; el otro fue en la A-66 en Guijuelo donde viajaban dos personas en el vehículo que volcó. Un varón de 51 años fue trasladado al hospital.

La salida de vía de otro vehículo se cobró otra víctima mortal de madrugada, un hombre de 54 años. El accidente se produjo en la DSA-170 a las afueras de La Cabeza de Béjar.

El último accidente que ocurrió en agosto y que coincide además con el último del año fue un choque de un vehículo contra un poste en la calle Calzada de Medina, en Salamanca capital. El vehículo, que quedó totalmente destrozado, estaba ocupado por tres mujeres; fue la conductora, que pertenecía a la familia de Isi García Carro, quien perdió la vida. Las tres tuvieron que ser excarcelarlas por los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca.

Los tres primeros accidentes mortales del año se produjeron a finales de enero y a mediados del mes de mayo.

Un hombre de 65 años fue la primera víctima mortal de 2025, que resultó atropellada por un vehículo en el paseo de la Estación. Fue atropellada pasadas las 00:00 horas y trasladado a Urgencias, confirmándose su muerte de madrugada.

Los dos accidentes de mayo fueron un atropello a un peatón en la carretera de Fuentesaúco, junto a la urbanización Las Bizarricas. Los servicios de emergencias eran alertados poco antes de las 05:30 horas, donde se informaba de que se trataba de un peatón que había sido arrollado por un vehículo. La víctima era un hombre de 45 años, motorista, de Valencia, que pertenecía a un club morista que tenía una quedada motera ese fin de semana en la provincia de Salamanca.

El otro accidente producido en mayo fue por el vuelco de una furgoneta en la A-66, a la altura de Mozárbez, donde falleció un hombre de 49 años. Resultó herida la otra ocupante de la furgoneta, una mujer de 47 años, según fuentes del 1-1-2.

Junio y julio fueron los otros dos meses con víctimas mortales por accidentes de tráfico. En junio murió otro hombre tras el choque entre un camión y un turismo en la A-66, en Sorihuela, al inicio del puerto de Vallejera. La víctima mortal era el copiloto del turismo.

El 11 de julio tuvo lugar un atropello en la capital, donde falleció un octogenario en la Gran Vía. El hombre se encontraba inconsciente a la llegada de los Servicios de Emergencia y fue trasladado al hospital de Salamanca, falleciendo allí tres días después.

El 21 de julio un motorista fue hallado sin vida por un ciclista en Pitiegua.

De los doce siniestros viales, cuatro fueron un atropello, cinco una salida de vía (dos fueron un vuelco) y dos un choque (uno entre dos vehículos y el otro con un poste de la luz).

Comparando los últimos cinco años, 2021 sigue posicionándose como el año con menor número de víctimas mortales (5 fallecidos); 2022 y 2023 se saldaron con 16; y 2024 con 15. La diferencia entre el pasado año y este es de dos fallecidos.