Ser casero en Salamanca, menos rentable que en la mayoría de España

La compraventa de viviendas, locales y garajes se ha convertido en un negocio en muchas ciudades de España, no es para menos cuando el alquiler es en la actualidad el medio de ingreso para muchas familias. En algunos casos se hace un gran negocio con esto, pero en otras ocasiones esto es un ingreso extra al mes.

En el informe realizado por Idealista sorprende y mucho que en algunos puntos de España, en los que a primera vista puede llegar a no ser atractivo comprar, la rentabilidad es alta, algo que en Salamanca no ocurre y donde los datos dicen todo lo contrario.

Así pues, Idealista ha realizado este estudio basándose en cuatro campos diferentes: viviendas, oficinas, locales y garajes. Además, tomando como referencia España, en vivienda la rentabilidad es 6’7 por ciento, en oficinas 11’2 por ciento, 9’9 por ciento en locales y 6 por ciento en garajes.

Como referencia se ha divido el precio de venta ofertado entre el precio del alquiler que suelen solicitar los propietarios en los diferentes mercados referente a los índices trimestrales de viviendas, locales, garajes y oficinas del cuatro trimestre del 2025.

Analizando la provincia charra con respecto a otros lugares, destaca que Salamanca no se sitúa en puntos altos en la lista, siendo una de las ciudades con menos rentabilidad a la hora de comprar y alquilar inmuebles, ya sea para uso comercial o habitacional.

Rentabilidad en vivienda

Siempre se ha hablado de Salamanca y sus viviendas para alquilar a estudiantes. Si bien es cierto que siempre ha habido pisos o habitaciones para alquilar, la existencia de demanda hace que haya pocos arrendamientos comparado con otras capitales de provincia.

Entre las 7 provincias que han podido analizar en cuanto a la rentabilidad de la vivienda, Salamanca no queda bien parada, siendo la última de todas ellas por detrás de Zamora, Ávila, Palencia, León, Burgos y Valladolid.

Es llamativo, además, porque en Castilla y León el número de hipotecas que se conceden es el cuarto mayor de la región, lo que deja entrever que el uso que se hace de la vivienda es para uso personal y no para alquilar.

Salamanca tiene una rentabilidad del 5’1 por ciento, muy por debajo de la región donde el número está marcado en el 6’13 por ciento y en el resto de España en el 6’7 por ciento.

Con los datos sobre la mesa, ya indicaron hace unos días que el precio de la vivienda había subido en los últimos años como indican desde la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca: “Está cayendo el alquiler de viviendas en Salamanca, un 29 por ciento además, con un crecimiento del precio del 12,5 por ciento”.

Rentabilidad en locales comerciales

En este caso han sido ocho las provincias que se han analizado de cara a visualizar el panorama de los locales comerciales. Ávila es de nuevo la provincia con más rentabilidad de Castilla y León con un 10’6 por ciento, la única por encima de la media nacional q ue está en la actualidad en el 9’9 por ciento.

Salamanca, en cuanto al límite que se marca en España y en la región vuelve a estar muy por debajo, con una rentabilidad del 7’4 por ciento. Para hacernos una ligera idea en la región está en los 8’65 por ciento.

La provinica charra vuelve a situarse a la cola de Castilla y León, por detrás de todas las analizadas: Burgos (9’4 por ciento), León (9 por ciento), Segovia (8,7 por ciento), Valladolid (8,4 por ciento), Zamora (8,0 por ciento) y Palencia (7,7 por ciento).

Como en el resto de las provincias, los locales no son nada rentables si se comparan con otras ciudades y regiones de España, donde Murcia está en el 11’6 por ciento, Zaragoza en el 10’9 por ciento, Lérida en el 10’7 por ciento y después Ávila y Las Palmas con un 10’6 por ciento.

Rentabilidad en garajes

Primeramente conviene hablar sobre la media de Castilla y León y de España, donde los números marcan el límite y la media en el 4’17 por ciento y en España en el 6 por ciento.

Salamanca vuelve a estar a la cola muy por debajo de las provincias que tienen más rentabilidad, donde Salamanca marca sus datos en el 2’6 por ciento. Para que sepamos cómo está la situación en el resto de provincia: Ávila (6’7 por ciento), León (5 por ciento), Segovia (4’5 por ciento), Burgos (3’8 por ciento), Valladolid (3’8 por ciento) y Palencia (2’6 por ciento).

Rentabilidad en oficinas

En cuanto a las oficinas, no se han hecho públicos los datos de Salamanca, lo que podría no haberse analizado. En cuanto a estos números, Valladolid tiene una rentabilidad del 9’1 por ciento, Burgos un 8’5 por ciento y León un 6’2 por ciento. Cabe destacar que en España la rentabilidad está en el 11’2 por ciento y que la media de Castilla y León es de 7’93 por ciento.

Conclusiones

En cuanto a las conclusiones que podríamos sacar según los datos de Idealista, Salamanca está muy por debajo en cuanto a los activos analizados, lo que la convierte en una ciudad segura para comprar pero muy poco rentable para los propietarios de viviendas, locales y garajes.

Del mismo modo, podríamos decir que la rentabilidad es mayor en las viviendas que en el resto de inmuebles, pero sin destacar en el resto del conjunto del territorio nacional. Por otro lado, también parece que el peso del alquiler por parte de los estudiantes no se traduce de manera indudable en ingresos extra al final del mes. Por último, también se podría exponer un hecho claro en cuanto a la inversión, que no deja de ser conservadora al buscar más estabilidad que rendimiento en sí.