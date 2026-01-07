Reabierto al tráfico el viaducto de la calle Río Miño
Otros puentes de la capital, como el de Felipe VI, también ha amanecido con placas de hielo
El viaducto de la calle Río Miño, en Puente Ladrillo, se ha cortado al tráfico a primera hora de este miércoles, 7 de enero, para facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves. Sobre las 8:30 horas ha vuelto a ser reabierto.
Otros puentes de la capital, como el de Felipe VI, también ha amanecido con placas de hielo, dificultando la circulación por la zona.
Salamanca24horas ampliará esta informaciónn
