Reabierto al tráfico el viaducto de la calle Río Miño

El viaducto de la calle Río Miño, en Puente Ladrillo, se ha cortado al tráfico a primera hora de este miércoles, 7 de enero, para facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves. Sobre las 8:30 horas ha vuelto a ser reabierto.

Otros puentes de la capital, como el de Felipe VI, también ha amanecido con placas de hielo, dificultando la circulación por la zona.

