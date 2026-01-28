Descontento entre los médicos ante un Estatuto Marco que “no les tiene en cuenta” firmado con Sanidad y sindicatos

Este lunes, 26 de enero, saltaba la noticia ante el acuerdo entre los sindicatos de Ámbito, FSS-CCOO, UGT, CSIF y Satse, y Ministerio de Sanidad por un borrador del Estatuto Marco donde se recogían las reivindicaciones de ambos colectivos, entre ellas las reclasificaciones con sus correspondientes subidas salariales, aspectos laborales, derechos del personal, la jornada de trabajo, el acceso al empleo, la jubilación anticipada y parcial, la conciliación o la salud laboral.

Ante esta noticia, los sindicatos que representan a los facultativos por España, constituidos por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), tienen claro que no están para nada de acuerdo con lo firmado entre Sanidad y los de Ámbito.

El Comité de Huelga ha explicado que “esta escenificación del acuerdo viene a reforzar lo que se lleva tiempo denunciando, que es que el Ámbito de Negociación no permitía una verdadera negociación de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica, puesto que se ha sacado adelante pese a la oposición del único sindicato profesional de facultativos que se sentaba a la mesa (CESM) con una capacidad de acción prácticamente anecdótica”.

Por otro lado, en el Estatuto Marco se referenciaba los cambios previsto para los médicos, lo que también ha causado malestar porque “consideran necesario aclarar que algunas de las afirmaciones que se han hecho en la rueda de prensa no se ajustan a la realidad, como la referencia a que existe un capítulo propio en el texto dedicado a los médicos, puesto que lo que se regula de manera específica son las guardias, y de manera muy insuficiente y discriminatoria para las reclamaciones médicas y facultativas y no las condiciones laborales de los profesionales”.

Asimismo, entre las reivindicaciones destacan que siguen sin contar con una norma propia que les permita negociar de manera “directa de las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad de médicos y facultativos, ya que la reclasificación profesional aprobada no las tiene en cuenta”.

Por esto mismo, el calendario de movilizaciones seguirá vigente hasta que se llegue a un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos que representan a los facultativos. Todo comenzará con una manifestación unitaria en Madrid el próximo 14 de febrero.