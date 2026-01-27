¿Qué recoge y cómo se ha llegado a un acuerdo por el Estatuto Marco tras meses de protestas en Salamanca?

Parecía que todo iba a ser una guerra en la que no se lograba atisbar el horizonte que calmara los ánimos entre el personal sanitario y el propio Ministerio que dirige Mónica García hasta este lunes, 26 de enero, donde se ha logrado llegar a un acuerdo entre sindicatos de Ámbito, CSIF, UGT, FSS-CCOO y SATSE-FSES, y Sanidad.

Tras mucho tiempo de toma y daca, parece que por fin el Ministerio de Sanidad y los representantes sindicales han logrado acercar posturas para la creación de un texto de anteproyecto de ley por el ansiado y deseado Estatuto Marco, la que será la ‘Constitución de la Sanidad’.

En Salamanca, y teniendo como lugar de encuentro las puertas del hospital de Salamanca, el personal sanitario se ha manifestado en pro de solicitar unos derechos básicos y necesarios en su día a día, algo que parece que se cumplirá sin el respaldo de otros de los protagonistas, los médicos.

Entre las mejoras que se recogen están aspectos laborales, derechos del personal, la clasificación profesional, la jornada de trabajo, el acceso al empleo, la jubilación anticipada y parcial, la conciliación o la salud laboral.

El nuevo modelo de clasificación profesional (y más cuando lleva consigo las retribuciones económicas) era otro de los puntos que había preocupado y mucho, lo que hace que se abra un proceso específico de negociación para la definición y desarrollo en este marco retributivo.

Cabe destacar que, como promesa realizada a los sindicatos de Ámbito, el Ministerio de Sanidad ha garantizado la puesta en marcha de este anteproyecto de ley antes de que finalice la legislatura para garantizar su aprobación en el Parlamento.

Ante esto, solo queda una duda, cuál será el acuerdo al que tengan que llegar Ministerio de Sanidad y sindicatos médicos, un punto en el que de momento han distado de manera pronunciada y a lo que parece que no se llegará a un acuerdo.

De momento, los facultativos han organizado una semana de huelga al mes hasta junio para meter presión a Sanidad y forzar una negociación lo más temprana posible.