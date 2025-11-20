Varios elefantes aterrizan en Salamanca para poner el toque 'oriental' a la Navidad charra

Se colocarán en las plazas de la Libertad y del Mercado y en el parque de Colón

La nueva decoración navideña ya es visible en Salamanca. Los elefantes de Oriente se han empezado a colocar durante la mañana de este jueves en las plazas de la Libertad y del Mercado y en el parque de Colón.

Los elefantes convivirán con otros adornos navideños novedosos, como la carroza de Cenicienta que aparcará durante varias semanas en el parque de la Alamedilla o el astronauta del entorno de la Catedral de Salamanca, protagonista de dos videomapping.

La inauguración del alumbrado será el próximo jueves, 27 de noviembre. El acto central será en la Plaza Mayor, que contará con el gran árbol "que tanta admiración causó el año pasado" y uno de los ya citados videomapping. Este se proyectará cuatro veces cada día hasta el 5 de enero.

