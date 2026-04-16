El emotivo homenaje de la Selección Española de Fútbol a ‘M4ría, la Princesa Futbolera Guerrera’

La Selección Española de Fútbol y la Real Federación Española de Fútbol han realizado un emotivo homenaje a ‘M4ría, la Princesa Futbolera Guerrera’ tras conocerse el fallecimiento de la pequeña durante la mañana de este jueves, 16 de abril.

Se ha compartido, además, en uno de los momentos más importantes del fútbol español, en la celebración de la cuarta Eurocopa de la Selección Española de fútbol y en la celebración de la misma, donde estuvo presente la pequeña celebrando el máximo galardón europeo.

Bajo el eslogan de “Tu sonrisa ya es eterna”, la máxima entidad ha recordado cómo la pequeña María Caamaño Múñez levantaba el título de campeón en 2024, donde el mismo capitán, Álvaro Morata, dedicaba unas palabras a la salmantina.

En el texto del vídeo que han subido a las redes sociales, se podían leer unas bonitas palabras: “Hoy el cielo suma una estrella más. Una muy brillante y muy hermosa. La que nos acompañó en nuestros mejores momentos dándonos su luz. Seguiremos luchando, ganando y sonriendo. Contigo y por ti, María. Por tu ejemplo y tu memoria. Descansa en paz, pequeña”.

Los mensajes no han parado de sucederse a lo largo de este día, donde equipos de fútbol, entidades deportivas, personajes públicos y allegados de María han querido transmitir sus condolencias a los familiares.