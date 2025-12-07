El empresario Silvestre Sánchez Sierra será enterrado en su pueblo natal, Aldearrodrigo, que acogerá una misa en su memoria este lunes

El velatorio en Salamanca tendrá lugar en el tanatorio San Carlos también este lunes de 09:00 a 14:00 horas

Silvestre Sánchez Sierra en los tendidos de La Glorieta
Silvestre Sánchez Sierra en los tendidos de La Glorieta | Juanes

El empresario hostelero Silvestre Sánchez Sierra, fallecido el pasado viernes 5 de diciembre, será enterrado este lunes día 8 en su pueblo natal, Aldearrodrigo.

Según se ha informado a través de las redes sociales de su restaurante de Barcelona, este lunes se celebrará una misa en su pueblo a las 15:30 horas para despedir a uno de los empresarios y caras conocidas más queridas en Salamanca.

El tanatorio San Carlos acogerá el velatorio de Silvestre también este lunes desde las 09:00 hasta las 14:00 horas. A través de las redes sociales, los familiares del fallecido quieren agradecer las numerosas muestras de cariño por tantos mensajes recibidos así como coronas de flores.

El Ayuntamiento de Aldearrodrigo seguirá de luto oficial hasta este lunes, con las banderas de los edificios oficiales ondeando a media asta, tal y como se comunicó el pasado viernes.

