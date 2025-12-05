El Ayuntamiento de Aldearrodrigo decreta tres días de luto por la muerte de Silvestre Sánchez Sierra

Las banderas de todos los edificios oficiales ondearán a media hasta el 8 de diciembre

Aldearrodrigo
El Ayuntamiento de Aldearrodrigo ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de Silvestre Sánchez Sierra, fallecido este viernes 5 de diciembre.

Desde este viernes y hasta las 23:59 horas del martes 8 de diciembre se mantendrá el luto y las banderas en los edificios oficiales ondearán a media asta.

Silvestre nació en 1937 en este pueblo de Salamanca, que ahora ha querido tener ese gesto hacia su hijo predilecto, en detalle a toda una vida en la que llevó el nombre de su pueblo por todo el mundo.

