El Ayuntamiento de Aldearrodrigo decreta tres días de luto por la muerte de Silvestre Sánchez Sierra

El Ayuntamiento de Aldearrodrigo ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de Silvestre Sánchez Sierra, fallecido este viernes 5 de diciembre.

Desde este viernes y hasta las 23:59 horas del martes 8 de diciembre se mantendrá el luto y las banderas en los edificios oficiales ondearán a media asta.

Silvestre nació en 1937 en este pueblo de Salamanca, que ahora ha querido tener ese gesto hacia su hijo predilecto, en detalle a toda una vida en la que llevó el nombre de su pueblo por todo el mundo.