¿Por qué hacen huelga este jueves los maestros de Educación Infantil?

Los maestros de Educación Infantil están llamado a la huelga este jueves, 7 de mayo, convocando esta movilización a nivel nacional por una serie de exigencias comunes entre las que se encuentran la Ley de ratios y jornada lectiva, la pareja educativa, la mejora de las condiciones laborales y la ampliación de red pública de gestión directa, en rasgos generales.

Son muchas las reivindicaciones que solicitan a las entidades públicas, un hecho por el que no han dudado en alzar la voz debido a que “es el momento de defender unas condiciones dignas para las trabajadoras y una educación de calidad para los niños y niñas”, según indican desde Comisiones Obreras.

Como han indicado desde las fuerzas sindicales, esta concentración se ha preparado de cara a educar de manera adecuada en el primer ciclo de Educación Infantil, donde los maestros “cuidamos, vemos crecer y educamos a tus hijos e hijas por pura vocación”.

¿Por qué se movilizan?

En primer lugar han pedido el fin de las unidades mixtas en los centros donde se impartan las tres etapas educativas. Así pues, se pretende no mezclar a bebés de diferentes edades y así no caer en recortes encubiertos, más en concreto en área de pedagogía.

Por otro lado, otro de los asuntos importantes también son la bajada de ratios, reduciendolos de manera urgente siendo “insostenible” el sistema actual. Asimismo, también han expuesto la necesidad de dignificar la profesión, tanto de los propios bebés en etapa educativa como para exigir salarios “a la altura de nuestra responsabilidad”.

No han querido olvidarse de otro de los puntos claves, con un mayor control de la administración donde las empresas que reciban todo tipo de subvención, cumplan el convenio.

Por último, también quieren recordar con esta huelga que quieren un reconocimiento legal educativo donde el primer ciclo sea reconocido legalmente como etapa educativa, con los derechos profesionales que eso implica.

Del mismo modo, cabe destacar que los servicios mínimos se han garantizado para esta huelga, donde los servicios esenciales tendrán que ser, como mínimo, del responsable del centro, un técnico superior de educación infantil por cada unidad, un miembro del personal de servicios y un trabajador de cocina. Además, esto afecta únicamente a los centros que dependen de la Junta de Castilla y León.

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Así pues, Salamanca tendrá dos movilizaciones diferentes, entre ellas a las 11:00 horas en la sede de la Junta de Castilla y León en Salamanca en la calle Príncipe de Vergara 53-70, y después, a las 18:00 horas, en Gran Vía número 31, frente a la Subdelegación del Gobierno de España.