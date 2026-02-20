Un total de 290 médicos participan en la jornada final de huelga en Salamanca y dejan 50 cirugías suspendidas

Los médicos de Salamanca se manifiestas a las puertas del hospital

Salamanca ha concluido la huelga médica con un seguimiento del 21,26 % en la jornada de este viernes 20 de febrero, último día del paro convocado en los centros sanitarios. En total, 290 facultativos han secundado la protesta de los 1.364 médicos llamados a la huelga en el turno de mañana, según los datos registrados en la provincia.

La incidencia de la convocatoria se dejó notar tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario. En los centros de salud salmantinos se suspendieron 1.715 consultas de medicina de familia y pediatría durante esta jornada, lo que obligó a reprogramar la actividad asistencial prevista.

En Salamanca, en concreto, han quedado aplazadas 50 intervenciones quirúrgicas, 129 pruebas diagnósticas y 723 consultas externas programadas.

La situación en la Comunidad

A nivel de Castilla y León se han cancelado 59.117 consultas, de las cuales 37.600 corresponden a atención primaria y 21.517 a atención hospitalaria. Además, se han suspendido 1.200 intervenciones quirúrgicas y 2.964 pruebas diagnósticas en los hospitales

Además, la última jornada en huelga de los facultativos médicos ha tenido un total de 10.182 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría.