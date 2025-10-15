La huelga por Palestina vuelve a cortar varias calles de Salamanca capital a última hora de la tarde de este miércoles

Una nueva concentración por Palestina toma las calles de Salamanca a última hora de la tarde de este 15 de octubre

Miles de personas han tomado este miércoles las calles de diversas ciudades del país en apoyo a Palestina, una huelga general de duración 24 horas, que en el caso de Salamanca ha contado con una concentración por la mañana, tal y como informado este medio, para pedir la paz "real entre Israel y Palestina" y para condenar "todos los hechos cometidos por el estado israelí". Una protesta que ha afectado principalmente al tráfico de la ciudad, con varias vías cortadas.

Los mismos motivos de la salida de los manifestantes esta mañana han sido los que los han motivado a volver a tomar las calles de la capital salmantina afectando de nuevo al tráfico a última hora de la tarde. Desde las 20:30 horas está cortado al tráfico los entornos de Plaza España, avenida de Mirat, Puerta de Zamora y los accesos a esos puntos. La Policía Local de Salamanca que se encuentra regulando el tráfico, desviará a los vehículos que circulen por esa zona hasta que los manifestantes, que parten de Gran Vía, se adentren en la calle Zamora con la intención de concluir la manifestación en la plaza de Los Bandos.

La previsión inicial, según ha podido saber Salamanca24horas, es que la manifestación se alargue hasta las 22:30 horas.

Hasta el momento, la concentración se ha llevado a cabo de forma pacífica, sin ningún incidente, y con un gran número de manifestantes, casi el doble de los que han salido a la calle durante la mañana de este miércoles. A su paso por la avenida de Mirat los manifestantes, sujetando una pancarta titulada 'Israel genocida, Palestina libre' expresaban con un altavoz "Palestina vencerá" y "Gaza será la tumba del sionismo" mientras continuaban andando a un paso firme con otros mensajes como "los niños de Gaza no son amenaza", "no se puede ser neutro cuando se habla de un genocidio" o "un holocausto no justifica un genocidio".

El Sindicato de Oficios Varios de la Confederación General del Trabajo en Salamanca (CGT) informaba que esta huelga general se declara por el fin del genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino y por la redistribución del gasto público en un sentido social, con la intención de visibilizar la exigencia de que los Presupuestos Generales del Estado prioricen, frente al gasto militar, el aumento en la inversión en derechos sociales y laborales como:

-El aumento de las pensiones de jubilación, de las cuantías de prestación por incapacidad, prestaciones por nacimiento y cuidado de menores, pensiones de viudedad, prestaciones por subsidio y desempleo, y de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital.

-La creación de medidas y programas destinados al fomento del empleo, a la inserción laboral y ayudas a la dependencia, así como la creación de ofertas de empleo público para personas trabajadoras con discapacidad.

-El aumento de las ofertas de empleo público para sanidad y servicios sociales y seguridad social de la Administración Pública, y para los procesos de estabilización de trabajadores y trabajadoras en abuso de temporalidad.

-El aumento de las partidas autonómicas destinadas al alquiler y al aumento del presupuesto destinado al parque de vivienda pública.

-El incremento de medidas para el fomento de la economía social y la recuperación del entorno rural, la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación atmosférica y el cambio climático. También medidas eficaces para la reinserción laboral en el marco del proceso de transición justa.