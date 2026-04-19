Licitadas las obras que transformarán por completo el paseo de los Madroños

El pasado 31 de marzo de 2026, el Ayuntamiento de Salamanca anunciaba el cambio total para una de las calles más transitadas de la capital del Tormes, tanto en lo que vehículos se refiere como en viandantes al estar en pleno corazón del barrio de Garrido. Así pues, después de unas semanas, por fin se ha anunciado la licitación de las mismas por valor 1.522.377,98 euros y un plazo máximo de diez meses.

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Esta obra está incluida dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, y se trata de otra de las obras de las que más se podrán beneficiar los vecinos de la zona. Con ello se pretende dar continuidad al bulevar de la avenida de París y así generar una ‘paisaje verde’ desde la plaza de Barcelona hasta la estación de trenes de Salamanca.

Entre los grandes cambios se encuentran: la transformación de dos carriles en uno para así fomentar los espacios de descanso y de ocio; ampliar las zonas verdes con 2.600 plantas arbustivas: instalación de 50 bancos y 10 papeleras y separación del carril bici de la zona peatonal; renovación del alumbrado público.

Aprovechando la propia obra, se renovarán 222 metros de tuberías de abastecimiento, se mantendrán los aparcamientos de la zona derecha y en la izquierda se crearán estacionamientos en batería. Se pasará de 35 plazas actuales a 77. Por otro lado, en la propia presentación del proyecto el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, indicaba que con el nuevo parking que se realizará en Mercasalamanca, se multiplicarán por seis los estacionamientos de toda la zona. Por último, entre el paseo de los Madroños y la avenida de los Cipreses, en el cruce, se realizará una glorieta para sí mejorar la seguridad vial de conductores, ciclistas y peatones.

De este modo, en los próximos meses el barrio de Garrido verá cambiadas totalmente algunas calles de las zonas más transitadas y tras anunciarse el sábado, 18 de abril, la licitación de otras obras en el mismo distrito.