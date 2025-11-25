“Se necesita rechazar cualquier discurso que niegue la violencia machista”: la Asociación de Ayuda 'Plaza Mayor', contundente por el 25N

El 25 de noviembre sigue siendo uno de los días necesarios para erradicar la violencia de género. Una jornada que sirve para unir a los diferentes estamentos públicos para luchar de forma común para eliminar la violencia contra la mujer, desde la base hasta la cúspide.

En Salamanca se lleva luchando desde hace años para ayudar a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia, desde la física, la psicológica o incluso la económica, tendiendo la mano a la propia persona y, por supuesto, a los niños, grandes damnificados en cualquiera de los casos.

La Asociación de Ayuda a la Mujer "Plaza Mayor" ha recordado por qué sigue siendo importante conmemorar este tipo de jornadas, el 25 de noviembre, el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, exponiendo cómo se trabaja en la propia organización y las diferentes ramas existentes.

Ascensión Iglesias, la presidenta de la Asociación de Ayuda a la Mujer "Plaza Mayor", ha dejado claro que el trabajo pasa por crear una sociedad que sepa visualizar este tipo de conductas, sin que se nieguen las mismas, y sabiendo que la violencia machista sigue presente en muchos de los contextos del día a día.

Antes de nada, conviene recordar que la institución lleva trabajando desde 1986 con el único objetivo claro de “defender la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres”, siendo la primera asociación que se creó para ello en Salamanca y funcionando de manera ininterrumpida desde hace 39 años.

Tenemos apoyo psicológico, además de la asesoría jurídica, pero también hay que recordar que actuamos en la sensibilización en igualdad porque es lo principal para erradicar la violencia de género

La ayuda se puede dar de diferentes modos, pero primero pasa por ir eliminado este tipo de agresiones hacia el género femenino: “Trabajamos para erradicar las diferentes violencias contra las mujeres, desde la económica, la psicológica o la física, y lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo desde la ayuda teniendo la mano tendida desde la asociación en todo momento”, de principio a fin en el proceso.

Como es lógico, se puede luchar desde diferentes vías y en la propia asociación existen diferentes modos de aplacar estas situaciones: “Tenemos apoyo psicológico, además de la asesoría jurídica, pero también hay que recordar que actuamos en la sensibilización en igualdad ya que es de lo principal para erradicar la violencia de género”.

De este modo, no se llega simplemente a las personas que tocan la puerta de la organización solicitando ayuda en la sede, en el Paseo del Rector Esperabé, número 6, o al teléfono disponible las 24 horas al día, el 685 922 411, sino que se llega desde los primeros ámbitos educativos, los más importante para comenzar erradicando esta problemática.

Tenemos algo que es esencial, que es la búsqueda activa de empleo para encontrar vías en la que sustentarse tanto ellas como sus hijos

De este modo, Iglesias ha explicado que ”trabajamos en institutos, asociaciones y colegios mayores”, realizando diferentes labores desde la Educación Secundaria, Bachilleratos e incluso las universidades.

Por otro lado, una vez que una mujer es víctima de violencia de género, se torna muy complicado, lamentablemente, encontrar un trabajo con el que salir hacia adelante. Ante esto, desde la institución sin ánimo de lucro han expuesto que ”tenemos algo que es esencial, que es la búsqueda activa de empleo para encontrar vías en la que sustentarse tanto ellas como sus hijos. Es algo que impulsamos siempre de una manera activa para incorporar al mercado laboral cuanto antes a las mujeres”.

'Atiendo', el servicio disponible todo el año para las víctimas de violencia sexual

Desde hace poco más de un año se ponía en marcha en Salamanca un nuevo servicio de atención a la mujer, ‘Atiendo’, en el que se prestaría atención psicológica y jurídica a cualquier víctima de violencia machista, poniendo el foco en las agresiones sexuales las 24 horas del día y los 365 días del año.

Cabe destacar que este servicio se ha ido mejorando en este año de vida en el que se ha ido facilitado asistencia de manera presencial, pero también virtual e incluso para personas con cualquier tipo de discapacidad y así ser atendidas de manera rápida y eficaz.

La presidenta ha destacado que “estamos atendiendo constantemente el teléfono y dependiendo de la situación que se dé en nuestra provincia, se ponen todos los recursos a nuestro servicio para que sea rápido y que no tenga ningún minuto de espera, así pueden llamar en cualquier momento, incluso días después de haber sufrido la violencia sexual”.

No siempre se logra que las cosas vayan por buen camino, porque por parte de los jueces se quiere encontrar una explicación por la que se comete esa agresión o esa violencia sexual, una explicación que nunca existe

Ante esto, también ha expuesto que dependiendo del tipo de violencia efectuada se actúa de una u otra forma, en donde “las agresiones sexuales tienen su escalera. Todas son importantes, pero hay que tener claro que no es lo mismo una palabra grosera que una penetración donde se comete una violación”.

Del mismo modo, también ha querido ser tajante con otro de los temas judiciales que siempre ha levantado polémica entre las asociaciones feministas: “No siempre se logra que las cosas vayan por buen camino, porque por parte de los jueces se quiere encontrar una explicación por la que se comete esa agresión o esa violencia sexual, una explicación que nunca existe”.

Ante un hipotético caso que se pudiera dar en la ciudad salmantina, la propia presidenta ha explicado que “lo lógico y lo primero es ir a los servicios sanitarios y desde allí, si se quiere demandar, cualquiera de nosotras iremos para seguir cualquier tipo de protocolo. Incluso si hace falta, acompañaremos a la persona en el juicio. Tanto nosotras como cualquiera de las asociaciones de Salamanca lo harán”.

Además, ha incluído en las declaraciones a SALAMANCA24HORAS que “me gustaría que nos llamaran si pasara algún hecho como tal, porque me parece que si una persona tiene un apoyo de alguien, a la hora de seguir un proceso sería mucho más fácil”.

Muchas mujeres piensan que hay que por los hijos, pero tienen que saber que les hacen un inmenso daño, más del que creen

Seguir conmemorando el 25N

Para finalizar, ante la necesidad de seguir conmemorando el 25N, este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ascensión Iglesias ha dejado un mensaje contundente: “No sirve con decir que existe, sino que se necesita una ciudadanía que rechace todos esos discursos que relativizan las agresiones. Sobre todo se necesita rechazar los discursos que niegan la violencia de género. La gente conoce la violencia de género y la ciudadanía no está comprometida, y esto hace que el daño sea brutal tanto para las mujeres como a los hijos y a las hijas”.

En esto último, ante las mujeres que en muchas ocasiones aguantan los ataques machistas y se mantienen en una relación únicamente por los niños que le unen a la víctima: “Muchas mujeres piensan que hay que aguantar por los hijos, pero tienen que saber que les hacen un inmenso daño, más del que creen si se quedan allí”.

Este martes, 25 de noviembre, el Movimiento Feminista de Salamanca realizará la tradicional manifestación que comenzará a las 19:30 horas desde la plaza de la Concordia, para seguir por las calles de la capital del Tormes y terminar en la Plaza Mayor, donde se leerá un manifiesto por el 25N.