La nieve aparece por sorpresa en Salamanca capital

La nieve ha vuelto a hacer acto de presencia tras muchos meses sin aparecer, más en concreto desde diciembre de 2024 donde las frías tardes y noches bajaron las temperaturas de la ciudad salmantina hasta teñir pequeñas partes de blanco, esas que gustan tanto y que esperan con ansias los más pequeños.

La nieve aparece en Salamanca capital

Todo esto ha ocurrido sobre las 22:30 horas de este martes, 2 de diciembre, como preludio de la Navidad y del frío que se espera durante toda esta semana, además de las diferentes alertas por meteorología adversa en el sur de la provincia que se han extendido por la región charra.

Nieve en Salamanca capital

Además, aparece tras la gran nevada que se ha dejado ver en La Covatilla y donde ha teñido de blanco gran parte de la estación de esquí de Béjar que espera impaciente a que aumente con el paso de los días.

De este modo, se pide extremar las preacauciones al volante en las carreteras salmantinas, sobre todo en las zonas más altas donde la nieve podría llegar a complicar la circulación del tráfico de vehículos en algunas zonas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel amarillo por nevadas sobre las 18:00 horas por encima de los 1.000 metros, con acumulaciones que podría llegar a los 5 centímetros. La alerta permanecerá hasta las 3:00 de la madrugada del martes, 2 de diciembre, al miércoles, 3 de diciembre.

Cabe destacar, además, que además de las últimas nieves registradas en la provincia de Salamanca a finales de noviembre y durante este mes de diciembre, el pasado mes de marzo también hacía acto de presencia en localidades como Monterrubio o Cuatro Calzadas que amanecían teñidas de blanco.