"No es una guerra, es un genocidio": Una nueva manifestación en favor de Palestina recorre el centro de Salamanca

La situación en Palestina aún mantiene alerta a medio mundo. También a Salamanca, que en la tarde de este domingo se ha convertido en el escenario de una nueva manifestación en favor de la franja de Gaza.

Según fuentes policiales, desplegadas en la manifestación, unas 500 personas han recorrido el centro de Salamanca con múltiples pancartas y banderas palestinas. El tráfico ha tenido que ser cortado y controlado.

La manifestación ha dado comienzo sobre las 20:00 horas en la plaza de la Constitución y ha seguido avanzando por localizaciones como la plaza de España o la avenida de Mirat. En todo momento se han escuchado cánticos como "no es una guerra, es un genocidio" y se han alzado mensajes denunciando la situación.

Esta supone la cuarta muestra de solidaridad de los salmantinos con Palestina. El jueves, al día siguiente de la interceptación por parte del ejercito israelí de la Flotilla que iba a entregar ayuda humanitaria a Palestina, Salamanca acogió dos manifestaciones: por la mañana, cientos de jóvenes fueron llamados a la manifestación por el Sindicato de Estudiantes, mientras que por la tarde también unas 500 personas se manifestaron por el centro. Asimismo, este domingo también se producía una más discreta concentración en la Plaza Mayor, pero con el mismo objetivo propalestino.