Casi 80 minutos de retraso en el viaje inicial del 'nuevo' tren de Salamanca a Zaragoza

El estreno del tren que conecta las ciudades de Salamanca y Zaragoza no ha sido el más idóneo. El Alvia ha partido de la estación a las 7:20 y ha alcanzado a su destino con 79 minutos de retraso, a las 15:10 horas, cuando estaba previsto que fuera a las 13:51 horas.

El Alvia y el resto de trenes que han circulado este martes entre Castejón de Ebro y Pamplona se han visto afectados por una incidencia en los sistemas de señalización en Noáin, según ha informado Adif en sus redes sociales. El personal de la entidad pública trabajó para solucionar el problema lo antes posible. Aun así, los pasajeros que viajaban a Zaragoza estuvieron entre las 12:08 y las 13:16 horas parados a la altura de la capital navarra.

El tren de regreso a Salamanca también llegará con un retraso de más de 20 minutos a la estación de Vialia, según prevé Renfe en su página web, por haber salido tarde de Zaragoza.

Estas incidencias han intensificado las quejas por la supresión del tren que conectaba Salamanca con Barcelona y que desde este martes solo llega a Zaragoza, donde los viajeros deben hacer un trasbordo para continuar hacia la Ciudad Condal.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha anunciado posibles movilizaciones: "La posición actual del Gobierno no es ayudar a Salamanca, sino todo lo contrario. Parece que está intentando pisarnos día sí y día también y eso no lo podemos tolerar. Si vamos siempre a peor, tendrá que sufrir la incomodidad".