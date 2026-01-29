Las organizaciones agrarias hacen un balance positivo de la tractorada en Salamanca: "Estamos por el interés de nuestros hijos, de los suyos, por Salamanca y por el medio rural"

Tras casi tres horas de marcha, los primeros tractores que encabezaban la larga fila formada por en torno a 400 vehículos en Salamanca capital llegaban a Gran Vía a golpe de sonido de claxon y entre los aplausos de los ciudadanos, que los estaban esperando frente a la Subdelegación del Gobierno, en reconocimiento a su ardua lucha.

Una protesta necesaria para hacerse escuchar, tal y como han recalcado posteriomente en la atención a los medios de comunicación los representantes de las organizaciones agrarias, con un balace positivo, donde se destaca una gran participación.

En el resumen de lo que ha sido la tractorada en Salamanca, sobre las 10.00 horas llegaban los primeros vehículos a la capital dirigiéndose al recinto ferial de La Aldehuela desde donde han partido para iniciar una marcha que ha sido lenta y donde tres horas y media después todavía quedaban tractores por llegar a los aledaños de la Gran Vía, lugat en el que había programado la lectura de un manifiesto, junto con el reparto de unas mil raciones de carne con patatas.

A su paso, durante la mañana se han producido retenciones de tráfico y puntuales atascos en las calles y los alrededores por donde pasaban los tractores; mientras también se han visto afectados los recorridos y horarios de autobuses urbanos y metropolitanos.

Durante la atención a los medios de comunicación, los representas de las OPAS han centrado sus discursos en críticas hacia la clase política y elogios y agredecimientos a los ciudadanos que se han volcado y les han mostrado su apoyo durante la protesta de este jueves, y también durante las protestas de los anteriores días.

El primero en tomar la palabra ha sido Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca, que ha destacado que estas manifestaciones son "un llamamiento a nuestros políticos y legisladores que son los que están haciendo todo lo posible por acabar con el sector productivo y por acabar con aquellos que hacemos lo posible por producir el alimento que nos llevamos todas las familias a nuestra mesa cada día". También ha puntualizado que "reivindicamos la supervivencia del sector agrario, de que podamos mantener el medio rural, una alimentación sana para la población acorde a las normas que Europa nos ha venido imponiendo durante tantos años, que han hecho perder mucho potencial activo por lo complicado que es producir en Europa, y hacen que no seamos competitivos en un mercado global".

La burocracía, la nueva PAC que se avecina sin presupuesto y los acuerdos comerciales como Mercosur, principales motivos de la protesta han sido también destacados en estas declaraciones: "El acuerdo que pretenden imponernos ahora con Mercosur va en contra de todo lo que viene predicando Europa". Y por eso piden que "nuestros políticos dejen de engañarnos". También han expresado que el acuerdo de Mercosur que tenía que ser revisado por el Tribunal de Justicia, quieren ahora llevarlo por la vía de urgencia o provisionalmente, algo que matizan es "saltarse la constitución europea y el poder".

Delgado también ha reconocido que "agricultores y ganaderos no estamos solo por nuestro interés, sino que estamos por el interés de nuestros hijos, de sus hijos, de la ciudad de Salamanca y del medio rural en general", mostrando la unión de las OPAs en "unidad de acción, sin fisuras".

José Manuel Cortés, presidente de Coag Salamanca, ha reiterado el vuelco que ha tenido Salamanca en esta concentración, con una "respuesta masiva por parte de los sectores", indicando que el acuerdo de Mercosur "es un engaño" y que los políticos "nos vienen a alegrar el oído porque estamos en elecciones". Ha destacado también la problemáticas con los protocolos sanitarios en el ganado vacuno, reclamando un cambio radical para "tener herramientas que salven la ganadería"; problemas también en el cereal con precios "por los suelos" y producciones que se trabajan a pérdidas.

Por parte de UPA y UCCL manifiestan que "los agricultores y ganaderos están peleando por su futuro y por producir alimentos de calidad para darnos de comer a todos", exigiendo a los políticos que "si siguen apoyando acuerdos como el de Mercosur cerraremos nuestras explotaciones".

A mayores, Salamanca24horas ha hablado previamente con ganaderos, agricultores y apicultores de la tierra que han expresado sus preocupaciones y reseñado las principales problemáticas que en la actualidad acorralan al sector.

