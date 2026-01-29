El agotamiento del sector agropecuario en Salamanca trae de nuevo los tractores a la ciudad: “Nos han usado de moneda de cambio”

Hace dos años de las masivas protestas por parte del sector del campo que bloquearon el centro de Salamanca, los accesos del alfoz e incluso carreteras nacionales y autovías. Movilizaciones que entonces ya reivindicaban algunas de las problemáticas que hoy vuelven a salir a la palestra pública, problemas que siguen sin soluciones, al menos no zanjadas.

Las limitaciones impuestas a los profesionales que sostienen el sector primario español en beneficio de terceros países, la PAC y la excesiva burocracia, fueron algunos de los principales motivos que llevaron entonces a agricultores y ganaderos a tomar las calles de capitales de provincias como Salamanca, a las que se sumaban las enfermedades que azotaban la ganadería.

Ángel Calderero, ganadero de Salamanca, con varias explotaciones de vacuno extensivo dedicado a la cría de raza morucha, charolesa, Angus y Fleckvieh en Villar del Ciervo y Aldea del Obispo y con más de tres décadas de experiencia a sus espaldas, declara que “los problemas de entonces son parecidos a los de ahora, solo que se han agravado por la nueva PAC y el tratado UE-Mercosur, que al sector primario nos va a hacer mucho daño. En este acuerdo de libre comercio nos han usado de moneda de cambio por una serie de empresas tecnológicas y de automoción que tienen mucho peso y que van a introducir tecnología a cambio de productos que no superan los controles sanitarios, medioambientales, de bienestar animal y fitosanitarios que aquí nos exigen”.

Este ganadero también apunta otro de los problemas que este 29 de enero estará en la calle, la burocracia: “Es algo que se viene reivindicando desde hace mucho tiempo. Cada vez que hacen una nueva PAC dicen que la burocracia se va a simplificar y cada vez es más compleja. Ahora mismo sin un experto que te ayude es imposible que un ganadero o un agricultor haga la PAC”.

Ángel Calderero, ganadero de Salamanca

A esto se une también el casi nulo relevo generacional: “El mundo rural se está complicando, falta gente joven. Las ayudas de incorporación de la Junta son buenas, pero casi siempre acuden a ella los hijos de los que ya tienen explotaciones que se van a jubilar, porque empezar de cero es prácticamente imposible”.

Y, esa falta de jóvenes que cojan las riendas de la sabiduría profesional, que todavía hoy sigue labrando los campos y criando ganado para que el consumidor tenga qué llevarse a la boca, es consecuencia de la falta de rentabilidad y la dureza del trabajo, que se suman a la altísima inversión inicial que se requiere para poner en marcha una explotación agraria desde cero, lo que está provocando el abandono de las tierras y el vacío de los pueblos.

Diaman Holgado y Samuel Hernández son otros dos ganaderos de la comarca de Vitigudino que al igual que Ángel estarán presentes en las protestas de este jueves. “El problema es la carne, el cereal, que para trabajar a perdidas la gente se cansa, el ganado vale ahora, pero el cereal no vale y los piensos siguen estando caros. Meten carne de Argentina o Uruguay sin pasar la mitad de los controles, les cuesta mucho menos producirla y la venden más barata. Y esto va a ser la ruina del sector ganadero, agrícola y de todo…”, expresa Diaman.

Es una auténtica vergüenza que se ponga en riesgo la salud permitiendo que entre en España carne con muchas menos garantías sanitarias que las que tenemos aquí

Samuel, por su parte, hace hincapié en que “el acuerdo de Mercosur a medio o largo plazo, junto con enfermedades como la dermatosis, sumados a otros problemas que llevan ya varios años como los saneamientos, la burocracia, los recortes de la PAC, los ataques de la fauna silvestre, las secuelas de la lengua azul y la EHE ponen en riesgo la salud del consumidor. Es necesario cambiar la legislación para reducir las restricciones sobre la vacunación de DNC y la forma de actuar en caso de positivos en explotaciones ya vacunadas como ha pasado en Francia. En cuanto al acuerdo de Mercosur es una auténtica vergüenza que se ponga en riesgo la salud permitiendo que entre en España carne con muchas menos garantías sanitarias que las que tenemos aquí y, por tanto, provocar un descenso del precio de la carne de calidad que producimos nosotros, cumpliendo con todas las medidas de seguridad establecidas por la administración”.

Fernando Corrionero, ganadero y agricultor de Sieteiglesias de Tormes presente en la protesta del sector de legumbres y cereal frente a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca | Salamanca24horas

Fernando Corrionero, ganadero y agricultor de Sieteiglesias de Tormes, que ha estado presente en las anteriores jornadas de protestas que se han venido realizando en Salamanca durante esta semana manifiesta que “no podemos tener rentabilidad con la importación de productos de otros países que no cumplen las mismas normas de calidad que nosotros, ni tienen las mismas restricciones, y por las que nos vemos abocados a prácticamente una competencia desleal que nos lleva a pérdidas y que hace que nuestras explotaciones no sean sostenibles. El medio rural que ya sufre un grave problema de despoblación, lo que van a hacer es agudizarlo; los políticos, que se llenan la boca de que combaten la despoblación, con aprobar acuerdos como el de Mercosur o el que quieren ahora implementar con India, lo que están haciendo es que, por una parte, nos dan muy buenas palabras, y por otra desdicen lo que dicen.

Estamos totalmente en contra de estos políticos que tenemos que se están olvidando de que somos los ciudadanos los que les elegimos, porque no somos solo agricultores y ganaderos, somos todos como consumidores los que vamos a coger y vamos a tener unos productos de mucha peor calidad, que probablemente ni siquiera van a ser más baratos porque una vez que las grandes importadoras, las grandes distribuidoras, tengan el control de los productos importados, el precio lo van a fijar ellas, da igual que el origen sea más barato porque tiene peor calidad y cuando no haya posibilidad de comprar productos en cercanía, el precio lo van a poner ellos”.

Apicultores de la cooperativa Reina Kilama, con el presidente Santiago Canete, en las protestas por Mercosur | Verónica Tapia

Estos mismos problemas que exponen agricultores y ganaderos de la provincia de Salamanca, los reiteran también profesionales apícolas. El presidente de Reina Kilama, Santiago Canete reconocía ante Salamanca24horas que “estamos apretados, no hay incorporaciones de jóvenes, los mayores están deseando jubilarse, lo que quiere decir que la rentabilidad ahora mismo está siendo cero o incluso negativa en la mayoría de los casos. Estamos produciendo la miel por debajo de los costes de producción y los precios de importación nos están matando. Llevamos unos años con mieles importadas, con precios que están entre 1,90 o 2 euros cuanto más, y mieles que sabemos que no vienen con las garantías que producimos nosotros. Queremos ofrecer garantía al consumidor y con el acuerdo de Mercosur se están importando mieles con precios ridículos que no llegan a los 2 euros. Eso, con el arancel del 17,30 que tienen ahora mismo las mieles de Mercosur, pero en el momento en que quiten ese arancel imagínate a qué precio se nos queda; nos acaba de hundir al sector y exigimos que las mieles que vengan lo hagan con las garantías que producimos nosotros porque ahora mismo no es rentable producir miel”.

Con el acuerdo de Mercosur si compramos productos a países que tienen unos derechos penosos, al final nos estamos cargando los derechos sociales que tanto nos ha costado conseguir

Referente a Mercosur, Ángel Calderero puntualiza que “en este sector con el paso del tiempo hemos conseguido tener unos salarios mínimos dignos, unas coberturas sociales para poder ir al médico, que nuestros empleados tengan los derechos que merecen, y ahora con el acuerdo de Mercosur si compramos productos a países que tienen unos derechos penosos, que venden por debajo de los precios de producción, con los que nosotros no podemos competir, al final nos estamos cargando los derechos sociales que tanto nos ha costado conseguir”.

Representación de las OPAs en las manifestaciones agrarias

Durante estos días previos a la tractorada de este jueves, representantes de las organizaciones agrarias, Asaja, UPA, COAG y UCCL han expuesto estos mismos problemas reforzando su negativa al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y contribuyendo al trabajo incansable de los profesionales de este sector que trabaja diariamente para servir al consumidor un producto de calidad que supera todos los controles impuestos por la UE. De ahí, la entrega de productos locales que se han regalado a los ciudadanos durante estos días (miel, lentejas y garbanzos), a los que hoy se suma una caldereta con carne para unas mil personas.

El representante de UCCL Salamanca, Pablo Chaves hizo un llamamiento el martes, antes de que la nieve obligara a suspender la protesta por parte del sector de la patata: “Que acuda todo el sector agrícola y ganadero, así como a la ciudadanía porque es importante hacer ver al consumidor la importancia de este sector, sobre todo en Salamanca, hacerles ver que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea pondrá en jaque al sector agrícola, al ganadero, y especialmente al sector cerealista. Es importante que los ciudadanos nos acompañen y sean partícipes de nuestra lucha; los necesitamos porque ellos también son los afectados en este acuerdo porque los productos que se van a importar de estos países de Sudamérica no tienen nada que ver con los que producimos aquí y solo arruinarán la comida que van a llevar a sus mesas”.

El ministro de Agricultura muestra “respeto” por las tractoradas

Coincidente con el inicio de las protestas por parte del sector agrario-ganadero en la capital salmantina, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas defendía el lunes que “el Gobierno de España afronta la negociación de la próxima PAC con el objetivo de mantener los fondos destinados al sector y alineado con agricultores, cooperativas y comunidades autónomas”. Unas declaraciones que llegan en un contexto marcado por las movilizaciones del campo convocadas por Asaja, COAG y UPA hasta el 30 de enero, con 'tractoradas' en distintos puntos del país, ante las que ha mostrado "respeto".

Según recogía la Agencia Europa Press, el titular de agricultura ha situado este asunto como el principal debate que afrontará el sector primario en los próximos meses y ha subrayado que España acudirá a Bruselas con una posición compartida con el conjunto del campo, centrada en preservar una PAC con recursos suficientes y evitar que se trasladen a los Estados miembro aspectos que hasta ahora han sido comunitarios. Y, ha defendido que España apuesta por una PAC que mantenga, "como mínimo", los fondos del periodo anterior para poder responder a los retos inmediatos del campo, desde la rentabilidad de las explotaciones hasta las exigencias derivadas de la transición ecológica y el contexto internacional.

A mayores, y en relación con Mercosur, Planas ha señalado que es "comprensible" que existan inquietudes por parte del campo español, pero ha recalcado que el acuerdo incorpora "cuatro garantías" para proteger a los productores europeos, como el control en frontera conforme a las reglas de seguridad alimentaria de la UE, los contingentes o las causas de salvaguardia reforzadas.

El ministro ha defendido que la agricultura "no es en absoluto moneda de cambio" en la política comercial europea y ha insistido en que España, como país netamente exportador, tiene también intereses en que estos acuerdos se desarrollen con reglas claras y en condiciones de equilibrio.