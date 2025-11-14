Retiran los patos y cisnes de La Alamedilla y Jesuitas como medida preventiva por la gripe aviar

El Ayuntamiento de Salamanca, como medida preventiva tras las últimas noticias que han surgido en torno a la gripe aviar, ha procedido a retirar los patos de La Alamedilla y de Jesuitas, así como los cisnes, al igual que se ha realizado durante años anteriores.

En esta ocasión, han sido un total de 32 patos y 2 cisnes los que se han ido retirando de La Alamedilla, además de otros 9 del parque de los Jesuitas. Todos ellos se irán trasladando hasta los viveros municipales a lo largo del día.

Cabe recordar que las aves anátidas son las más susceptibles a que se contagien de la gripe aviar al permanecer más tiempo con vida en entornos acuáticos esta afección.

Como ya ha avanzado SALAMANCA24HORAS, en la provincia de Salamanca no se han producido casos en aves de corral, con únicamente tres casos en aves silvestres, dos en grullas, durante este mes de noviembre, y el águila calzada en septiembre.