Un sábado pasado por agua deja más de 20 litros en Salamanca

Salamanca vivió este sábado una jornada marcada por la lluvia continua, que se acumuló a lo largo del día, dejando un total de 20,6 litros por metro cuadrado en la ciudad. Las precipitaciones más intensas se registraron durante la mañana, especialmente entre las 10:00 y las 12:00, cuando cayeron 12 litros por metro cuadrado en tan solo dos horas.

Salamanca se encontraba bajo alerta amarilla por riesgo de lluvia, y según los datos recogido por la estación meteorológica de la capital charra, solo la capital ya recibió 4,3 mm de precipitaciones entre los tramos horarios de las diez y las once de la mañana.

Los efectos de la lluvia también se sintieron en el resto de la provincia, siendo Bañobárez una de las zonas más afectadas, con 22,8 litros acumulados durante el día.

Asimismo, a cuenta de las fuertes precipitaciones un turismo se salió de la vía y chocó contra una farola en la rotonda del Helmántico.