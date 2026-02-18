Salamanca capital alcanza las 450 viviendas turísticas con licencia municipal sumando 100 en menos de un año

Salamanca, ciudad de gastronomía y turismo, continúa atrayendo a miles de personas venidas de todos los rincones del mundo. En los últimos años, los apartamentos turísticos han adquirido más relevancia que los hoteles u hostales, lo que ha llevado a tomar medidas al respecto para garantizar unos alojamientos legales donde todo estuviera en regla.

Gran parte de la hostelería depende de este sector, y no es para menos, cuando la capital del Tormes es una de las ciudades de España con más bares por habitante, indicando la importancia del sector para la propia localidad salmantina.

El pasado año, el 1 de julio de 2025, el Ayuntamiento de Salamanca registraba un total de 244 pisos turísticos de los que 142 eran los titulares, indicando la existencia de edificios con varios apartamentos.

Para conocer en qué lugares se sitúan podemos destacar algunos en la Plaza Mayor de Salamanca, en la Rúa Mayor, calle Toro, Prior, Bordadores o en la misma calle Zamora, vías comunes para los mismos, pero a lo largo y ancho de la ciudad charra se han ido sumando más y más apartamentos destinados a este tipo de uso.

La exigencia que ha querido poner el consistorio salmantino es mayor, donde no solo tendrán que superar los trámites interpuestos, sino que las comunidades de vecinos de Salamanca tendrán la última palabra ante la creación de nuevos pisos turísticos en sus edificios.

Por otro lado, las prisas del verano por tener todo en regla hizo que en un principio se tramitaran una cantidad elevada de pisos turísticos, como es lógico, un ritmo que se ha pausado y que en la actualidad marcha con calma, pero sin pausa eso sí.

Menos de un año después, la situación ha pasado de tener en la propia capital salmantina un total de 350 alojamientos turísticos, tanto tramitados como los que se encontraban en proceso de reglamentación, a los 450, lo que supone un aumento de cien pisos más.

Además, de este modo se garantiza que no solamente los hoteles y hostales sean los que pueden garantizar el alojamiento, sino que los turistas puedan elegir libremente donde pasar la noche.

Hacer hincapié además en que la no coincidencia entre expedientes y unidades, donde en algunos bloques de edificios existen diferentes pisos turísticos de un mismo propietario, indicando que también son negocios de los que viven una gran cantidad de personas.

Como han explicado fuentes municipales, es necesario mantener en regla todo el papeleo y la tramitación del mismo para poder publicitar en plataforma legales estos alojamientos, con un número de licencia reglamentario, lo que hace que las ‘normas’ de cara a poder abrir las puertas de un apartamento de este estilo se intensifiquen.

Para conocer más en profundidad la importancia del turismo en Salamanca, los datos de 2025 marcaban un rçecord histórico en Salamanca en cuanto a viajeros internacionales, ascendiendo en un 5’32 por ciento de 2024 al siguiente año. Además, todo indica que este 2026 el ascenso será mayor.

Eso sí, los turistas nacionales van en aumento con un total de 447.345 viajeros mientras que los internacionales llegan a los 288.201. La estancia media indicaba que en la ciudad se alojaban los visitantes 1’60 noches, siendo 1’67 los nacionales y un 1’49 los internacionales.

Así pues, a lo largo de todo este 2026 el número de pisos turísticos irá en aumento mientras se vayan tramitando los mismos y adquiriendo las licencias necesarias para ser publicitados en plataformas que conecta viajeros con anfitriones o empresas.