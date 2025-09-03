Salamanca estrena nuevo parking en la Chinchibarra y suma 6.500 plazas de aparcamiento en la ciudad en los últimos años

Cómo avanzaba durante el martes, 2 de agosto, SALAMANCA24HORAS, el nuevo parking de la Chinchibarra ya es una realidad, y es que 226 nuevas plazas, en las que 6 serán para movilidad reducida, ya están listas para que los vecinos de la zona y de la alfoz puedan dejar sus coches en un gran terreno en el que también habrá otros servicios como el carril bici, una vez se deje el vehículo en la zona, o incluso el propio autobús urbano.

De este modo se cumple con una de las promesas del Ayuntamiento de Salamanca con la ciudadanía, sumando en los últimos años 6.500 nuevas plazas de aparcamiento. Eso sí, cabe destacar que a raíz de las peatonalizaciones de algunas calles, se han tenido que suprimir unas 800 plazas, que se irán sumando a medidas que se realicen nuevos aparcamientos en Salamanca.

Los fondos que se han utilizado para ello han sido tanto del Ayuntamiento de Salamanca como de la Junta de Castilla y León, aportando el 50 por ciento cada uno de ellos hasta un total de 506.000 euros. Asimismo, cabe destacar que este aparcamiento se suma a las nuevas que se realizarán en la avenida de Salamanca tras derribar las naves en la zona intermedia, como avanzó también este medio, además del parking de Mercasalamanca y la reestructuración del barrio de la Prosperidad.

Con esta nueva obra que ya está disponible para los vecinos de Salamanca, se logra concentrar el estacionamiento en un lugar específico, reduciendo la circulación innecesaria buscando plazas libres, además de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona al haber menos emisiones dañinas.

Luis Miguel Gago, consejero de Presidencia, ha destacado que “la JCYL seguirá trabajando en los municipios con más de 20.000 habitantes”. En Salamanca, se han destinado 1,4 millones de euros, de los cuales 300.000 serán para gastos corrientes mientras que otros 1,1 millones son para invertir en la propia ciudad, según ha destacado Gago.

Por otro lado, también han explicado que del total del presupuesto de la Junta destinado a este tipo de actuaciones, un 37 por ciento tienen que ir destinado a la renovación de las vías, un 13 para el abastecimiento de agua, un 9 para edificios institucionales y un 8 por ciento para la limpieza viaria.