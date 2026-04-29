Los Sindicatos de Ámbito no entienden la huelga médica: “Todo lo que piden está en el Anteproyecto del Estatuto Marco”

La huelga médica está causando grandes problemas en los hospitales de España, donde las listas de espera están aumentando y donde ha llevado a algunas comunidades, como la de Castilla y León, a derivar a la privada más de 1.000 intervenciones quirúrgicas.

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Durante esta semana de huelga ya se han anulado miles de citas médicas, además de operaciones en los diferentes quirófanos, lo que ha causado gran malestar entre el personal sanitario del hospital de Salamanca o de los diferentes centros de salud, como ha indicado en declaraciones a este medio desde CSIF.

Central Sindical Independiente y de Funcionarios

Antonio Grande, responsable de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha sido tajante con respecto a la huelga, exponiendo que “nuestro sindicato está en contra de la huelga médica porque no hay motivo alguno para estas movilizaciones que están teniendo los médicos”, indicando además que “todo lo que están pidiendo, viene recogido en el Anteproyecto de Ley de cara a formalizar el Estatuto Marco”.

De este modo, también ha hecho hincapié en algo que no han escondido nunca desde CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos), el gran sindicato convocante de la huelga médica junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Ante otra de las afirmaciones realizadas por los facultativos, como es el hecho de no haber sido llamados para la Mesa de Negociación, Grande ha explicado que “otra de las cosas con las que ellos justifican la huelga es que dicen que no han estado en la negociación, y eso no es cierto. Primero hay que saber que muchos médicos están afiliados a CSIF, CCOO y UGT y ahí están reflejados. Incluso ha llegado a haber algún médico de CESM en esas reuniones”.

Ante la posibilidad de que se entienda que CSIF está en favor de la ministra de Sanidad y que por eso se sitúan en contra de CESM (sindicato convocante en Salamanca), ha querido reflejar que “nunca hemos sido muy pro de Mónica García. Incluso hemos llegado a hacer una gran movilización en su contra para negociar las condiciones del Estatuto Marco”.

Por otro lado, ha finalizado con el gran miedo que pueden llegar a tener tanto pacientes como personal sanitario, el primero por tener que esperar más tiempo, y los segundos por la carga laboral, las listas de espera: “Todas las consultas médicas y todas las operaciones anuladas van a costar mucho tiempo y dinero. A parte de notar las consecuencias, tiene que haber en un futuro una gran inversión económica para hacer frente a esto”.

Además, ha añadido que esta sobrecarga laboral pasará factura al resto de profesionales de los centros sanitarios de Salamanca y provincia, donde “tendremos que sufrir, incluso, el enfado de los pacientes en el caso de que se anule alguna cita o tiempos de demora”.

Sindicato de Enfermería SATSE

Estibaliz Gil, secretaria del Sindicato de Enfermería SATSE, tiene claro que “creemos que la huelga es un derecho que está reconocido y tienen derecho a ejercer ese derecho. Es verdad que está repercutiendo y desde SATSE llamamos al respeto. Eso sí, las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas estaremos en nuestros trabajos”.

Por otro lado, también han hecho hincapié en que “nosotros hemos firmado un preacuerdo junto a CCOO, UGT y CSIF, ellos piden cosas que no entran dentro del preacuerdo porque la ministra entiende que no pueden entrar”.

Asimismo, también han sido tajantes con la reclasificación, donde creen que “tiene que haber unas categorías justas, pero tanto en el papel como de forma retribuida”. Por otro lado, han puesto sobre la mesa un denominador común en el resto de sindicatos, donde “CCOO, UGT y CSIF tienen médicos afiliados”.

Unión General de Trabajadores

La opinión de Rocío de Nova, secretaria de Sanidad de UGT, es similar a la del resto de sindicatos, donde entienden que “las reivindicaciones que están pidiendo ya se recogen en el borrador, que no deja de ser una norma básica que se puede ampliar en los estatutos autonómicos”.

Con respecto al único punto que no estaría recogido en el Anteproyecto tiene que ver con el Estatuto Propio que solicitan los facultativos, donde “está bien que no esté en el borrador”, considerando en todo momento que toda normativa sanitaria tiene que estar recogida en el Estatuto Marco.

Por último, de Nova ha hecho hincapié en que “seguiremos defendiendo a los trabajadores de la sanidad pública y siempre respetaremos el derecho a huelga”.

Comisiones Obreras

María Ángeles Salinero, secretaria de Sanidad de Comisiones Obreras en Salamanca, ha sido también tajante con el asunto: “No apoyamos la huelga porque se ha firmado un acuerdo marco donde entraban todas las reivindicaciones de los médicos. Es más, había un médico del CESM y podía haber hablado, cosa que no hizo”.

Del mismo modo, ha expuesto la necesidad de un Estatuto Marco unitario para todo el personal sanitario debido a que “la unión en los centros sanitarios es esencial” para un correcto funcionamiento de los mismos.

Por último, han hecho hincapié en que “no podemos apoyar una huelga que no le vemos mucho sentido continuarla. Además, el salario base que piden depende de la competencia estatal, pero resto de retribuciones son de Castilla y León y no les hacen ninguna huelga”.

Sindicatos Médicos

De momento, los sindicatos médicos, como indicó Ángel Bajo la semana pasada en SALAMANCA24HORAS, se encuentran más cerca de llegar a negociar este acuerdo, aunque querrán hacerlo en ámbitos privados y sin moderadores al ser una cuestión que compete únicamente al Ministerio de Sanidad y a los facultativos.