El Teléfono de la Esperanza de Salamanca atiende más de 2.700 llamadas en 2025: “Hace falta invertir en salud mental”

La salud mental y el cuidado de la misma es uno de los temas que más se encuentran a la orden del día en los tiempos actuales. No es para menos, cuando las prisas con las que se vive en el día a día incrementan los estados ansiosos y los pensamientos más negativos de la mente.

“Hace falta invertir en salud mental”, seis palabras que suenan y resuenan día tras días, que llegamos a escuchar en todo tipo de medios de comunicación, pero que no debería cansar de leer y escuchar hasta que se logre ese fin tan esperado, poder dar una correcta atención psicológica a todo aquel que lo necesite.

Desde hace años surgió una de las Organizaciones No Gubernamentales más importantes de cara a prevenir los suicidios, el Teléfono de la Esperanza, que sigue atendiendo a miles de personas año tras año facilitando la convivencia social y sobre todo buscando ese fin de cada uno por el que vivir, una meta por la que apreciar la propia vida.

Con una gran cantidad de profesionales que se forman jornada a jornada, siguen trabajando de la mano para paliar la soledad, la ansiedad y las crisis suicidas, dándose todas ellas cada vez más en jóvenes de entre 15 y 29 años. Este teléfono nunca para, los siete días de la semana y los 365 días del año, encontrándose disponible para todo aquel que lo necesite sea el motivo que sea.

Los datos que han arrojado no son nada positivos, ni en España ni en Salamanca, y es que mientras haya llamadas que sigan pidiendo auxilio, significa que queda mucho trabajo por hacer por parte de las instituciones públicas.

En 2025 se han producido en el conjunto nacional un total de 172.907 peticiones de ayuda, realizándose más de 134.000 intervenciones en crisis. Cabe destacar que la principales problemáticas atendidas son la soledad, seguidas de la ansiedad, los riesgos suicidas y los estados depresivos.

En cuanto a los géneros que más se atienden, un 57,9 por ciento son mujeres y un 36,08 por ciento son hombres, siendo un 6,01 por ciento de género que no se ha facilitado.

La provincia de Salamanca también ha tenido que atender a una gran cantidad de personas que han decidido llamar al Teléfono de la Esperanza. En la región charra se han cogido un total de 2.756 veces las llamadas, menos que en 2024 eso sí.

No solo habría que contar el número de veces que las personas solicitan llamar, que pueden ser todas las que quieran, sino que también se llega a atender presencialmente con psicólogos si la persona lo requiere, dando estas sesiones ante la falta de las mismas en la Seguridad Social.

Myriam Ruano, responsable de comunicación del Teléfono de la Esperanza ha indicado ante esto que “nuestros psicólogos suelen dar diez sesiones, pero si vemos que la persona necesita más, siempre se podrán dar más. Hay mucha gente que no se puede permitir ir a atención psicológica y la Seguridad Social tarda muchisimo”.

El pasado año, por ejemplo, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública exponía esta problemática, sobre todo en edad tempranas, infanto-juveniles y adolescentes: “Los adolescentes con urgencias son atendidos por el psiquiatra de guardia, con una valoración inicial antes de siete días, pero con seguimientos que pueden demorarse más de seis meses”. Esto obligó a SACYL a emitir un comunicado en el que se explicaba que “los recursos humanos están garantizados con profesionales formados y subespecializados en salud mental infanto-juveni”.

La solución, al igual que han alertado en más de una ocasión otras asociaciones, es contratar u ofrecer contratos más atractivos en la región para garantizar la atención psicológica y evitar que se marchen a otras comunidades o incluso fuera del país, lo que reduciría drásticamente las listas de espera en este aspecto.

Continuando con lo que exponía Ruano, incluso si la persona que llama es de otra provincia, se realiza un contacto directo con el Teléfono de la Esperanza de esa región para sí poder dar esa asistencia tan necesaria.

En cuando al baremo que se utiliza es claro: “Cuando vemos que hay riesgo real de suicidio. Los orientadores estamos muy formados con una formación muy intensa. Así que vemos rápidamente cuando alguien necesita esa atención”.

Por otro lado, y para garantizar el futuro de la ONG, también ha indicado que “estamos formando a nuevos orientadores para llegar a ver qué se necesita en cada momento”. De este modo llegan a apreciar qué persona necesita ayuda psicológica para “no terminar suicidándose”, en palabras directas.

En datos de 2024, en Salamanca hubo un total de 27 suicidios, siendo la tercera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años, lo que indica también que urge poner soluciones de manera rápida.

Ruano, además, hace hincapié en un punto clave: “Hay que seguir invirtiendo en Salud Mental. Solo en el mundo se suicidaron el año pasado 720.000 personas. En 2024 en España se suicidaron 3.857, una cada dos horas. En Castilla y León un total de 197”.

Desde el Teléfono de la Esperanza insisten en "la importancia de prestar atención a las señales de alerta, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Cambios bruscos de comportamiento, aislamiento repentino, expresiones de desesperanza o la dificultad para gestionar emociones intensas pueden ser indicios de un malestar que necesita ser escuchado. Detectar a tiempo y pedir ayuda puede ser decisivo".

Para ello, la ONG ofrece un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del teléfono 717 003 717.

El servicio de chat está disponible de lunes a domingo de 18:00 a 00:00 horas, a través de la página web y de la aplicación conéctate.social. Además, se puede contactar por correo electrónico en ayuda@telefonodelaesperanza.org.

La muerte por suicidio continúa siendo un problema social que no es ajeno a ningún colectivo, estrato o país del mundo. Sin embargo, es un problema que tiene solución y que todas las personas pueden recibir ayuda para seguir viviendo y afrontar un momento puntual de su vida.

El teléfono de la Esperanza (923 22 11 11) ofrece ayuda a todas las personas que están pasando por un mal momento de su vida. Del mismo modo, la línea 024 es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a hablar y ayudarte; no estás solo.

Se puede encontrar información fiable de ayuda en Internet en webs como: http://papageno.es/ , www.consaludmental.org , https://www.despuesdelsuicidio.org/, https://www.redaipis.org.

¿Por qué Salamanca24horas.com informa de muertes por suicidio, pero no proporciona lugares, fotos explícitas, ni detalles?

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad para el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación y con el fin de intentar reducir este problema social, este medio de comunicación no proporciona detalles sobre las muertes por suicidio.

No obstante, y cambiando la tendencia anterior de los medios donde se optaba por ocultar las muertes por suicido, Salamanca24horas.com informará de algunas de estas muertes para intentar conseguir el efecto Papageno, un “efecto preventivo que puede tener sobre la conducta suicida una comunicación responsable, que siga unas pautas establecidas”.

Por ello este medio de comunicación informa sobre el suicidio y trata de hacerlo de una manera responsable, intentando no aportar detalles o datos sobre el acto que puedan servir de ‘imitación’ o ‘inspiración’ para personas que estén planeando cometer el acto del suicidio.