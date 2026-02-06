Dos zonas con grandes grietas podrían obligar a desmontar el muro que protege la noria de sangre
Parte de la construcción ha sufrido un derrumbamiento durante la noche de este viernes
El muro del pozo desprendido este viernes frente a la Vaguada de la Palma presenta dos zonas con grietas de gran tamaño, por lo que, probablemente, habrá que proceder a su desmontaje, según ha podido saber Salamanca24horas.
La primeras medidas están encaminadas a asegurar la zona y evitar nuevos derrumbamientos. Se retirarán todas las piedras que entrañen algún tipo de peligro y una empresa externa apuntalará el muro. La elegida ya ha trabajado anteriormente en diversas obras de la ciudad y firmará un contrato de urgencia con el Ayuntamiento de Salamanca para intervenir en el lugar. También ha mantenido una reunión con el jefe del servicio de bomberos y técnicos del consistorio a la espera de realizar una inspección más exhaustiva.
La zona permanecerá acordonada por seguridad y uno de los carriles de la calle Vaguada de la Palma, el de bajada, cerrado al tráfico. El acceso debe realizarse por la calle Espejo y la cuesta de San Blas, tal y como ha informado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.
También te puede interesar
Lo último