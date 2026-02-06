Dos zonas con grandes grietas podrían obligar a desmontar el muro que protege la noria de sangre

El muro del pozo desprendido este viernes frente a la Vaguada de la Palma presenta dos zonas con grietas de gran tamaño, por lo que, probablemente, habrá que proceder a su desmontaje, según ha podido saber Salamanca24horas.

La primeras medidas están encaminadas a asegurar la zona y evitar nuevos derrumbamientos. Se retirarán todas las piedras que entrañen algún tipo de peligro y una empresa externa apuntalará el muro. La elegida ya ha trabajado anteriormente en diversas obras de la ciudad y firmará un contrato de urgencia con el Ayuntamiento de Salamanca para intervenir en el lugar. También ha mantenido una reunión con el jefe del servicio de bomberos y técnicos del consistorio a la espera de realizar una inspección más exhaustiva.

La zona permanecerá acordonada por seguridad y uno de los carriles de la calle Vaguada de la Palma, el de bajada, cerrado al tráfico. El acceso debe realizarse por la calle Espejo y la cuesta de San Blas, tal y como ha informado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.