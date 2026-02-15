Dos carreteras permanecen cortadas por las inundaciones en la provincia de Salamanca

Las lluvias de los últimos días han obligado a cortar algunas de las carreteras de la provincia de Salamanca. A domingo, 15 de febrero, son dos las que se encuentran cortadas al tráfico de vehículos, a la espera de su reapertura en las próximas horas o días.

Por un lado, desde este viernes a las 14:30 horas se cortaba la CM-SA-15, en Huerta, a lo largo de sus 700 metros, con un corte total en ambos sentidos al tráfico de vehículos por la meteorología adversa.

Por otro lado, otra de las vías que permanece cortada desde el pasado 5 de febrero de 2026 ha sido la DSA-106, desde el punto kilométrico 2,2 hasta el 6,4, uniendo Calvarrasa de Arriba con Arapiles.

De momento se espera que no haya más cortes al haber mejorado considerablemente la situación de las precipitaciones en la provincia de Salamanca, que mantiene únicamente aviso amarillo en el cauce del Huebra a su paso por Puente Resbalsa, además del embañlse de Navamuño que está en nivel naranja.