De Ciudad Rodrigo a Alba de Tormes: José María Aznar recorre la provincia de Salamanca

José María Aznar está de visita por la provincia de Salamanca. Si el pasado viernes, 15 de mayo, era el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el que realizaba un tour guiado por la capital del Tormes, este sábado y domingo ha sido el turno de dos localidades charras más.

En primer lugar, destaca este sábado, 16 de mayo, donde Aznar marchó hasta Ciudad Rodrigo para visitar la Catedral de Santa María, el centro histórico y la muralla, todo un patrimonio mirobrigense que estuvo guiado por el alcalde del municipio, Marcos Iglesias.

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En un no parar de actividades, este domingo ha sido el turno de Alba de Tormes, donde María Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, acompañada del Prior de Alba de Tormes, Miguel Ángel González, y por supuesto de Fernández Mañueco, han enseñado el lugar donde se formó una de las grandes personalidad españolas, Santa Teresa de Jesús.

De este modo, José María Aznar y su mujer, Ana Botella, han podido conocer en profundidad los entresijos de la provincia, siempre acompañados de militantes del Partido Popular que les han mostrado los secretos ‘no ocultos’ de la provincia de Salamanca.