El SEPE no reconoce el despido de los bomberos de Villares y les deja sin prestación de desempleo

Desde el pasado 1 de enero los 23 bomberos de la Diputación que trabajaban en el parque de Villares de la Reina están en la calle y sin poder cobrar ni indemnización ni prestación por desempleo a pesar de que algunos de ellos llevaban casi más de 20 años en el servicio.

Como ya avanzó Salamanca 24 Horas, la situación es dramática para los bomberos despedidos a los que el Servicio Público de Empleo niega la prestación por desempleo al aceptar la premisa de la empresa concesionaria del servicio, Demontes, que comunicó que su baja no era por despido sino por subrogación a la Diputación, es decir, que desde el 1 de enero han pasado a ser trabajadores de la Diputación al haber asumido ésta el SPEIS.

Una subrogación que no reconoce la Diputación de Salamanca que el pasado 29 de diciembre emitió un decreto que desestimó “las solicitudes presentadas por los trabajadores de la mercantil OFICINA TÉCNICA DEMONTES S.L.U., relativas a su pretendida incorporación al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Salamanca a partir del 1de enero de 2026.”

La situación ha dejado en el limbo a los profesionales que han impugnado el despido al considerarlo improcedente demandado tanto a la empresa concesionaria como a la Diputación de Salamanca. Este jueves, están llamados al acto de conciliación previo necesario para presentar la demanda judicial de no llegarse a ningún acuerdo.