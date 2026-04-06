Revive en un solo clic toda la Semana Santa de Salamanca 2026: mucha tradición, buen tiempo y una dolorosa ausencia

La Semana Santa de Salamanca es uno de los eventos más esperados del año. No es para menos, cuando se trata de unas jornadas llenas de tradición que dan cobijo a miles de personas, ya sean de la provincia como de cualquier rincón de España o, incluso, de otros países. Desde el pasado viernes 27 de marzo, las calles de esta ciudad se han convertido en el escenario en que la emoción y la fe han desplegado sus alas.

Si bien la lluvia siempre es el enemigo principal de este evento pues, lamentablemente, se ha convertido ya en un personaje recurrente a la hora de complicar estos días, esta Semana Santa de Salamanca este 2026 ha vivido una tregua ya desde su primer fin de semana. El cielo no ha resultado un impedimento para que las imágenes puedan salir en ninguna de las jornadas de procesiones de estas semanas, en las que el sol y las buenas temperaturas se han impuesto.

Ahora bien, sí ha habido otros contratiempos. Días antes del comienzo de la Semana Santa, la semana anterior, se confirmaba una terrible ausencia: el Cristo de la Buena Muerte, de la Hermandad Dominicana, no podría salir, puesto que resultó dañada durante las labores de priostía llevadas a cabo el 20 de marzo. "Que no procesione es doloroso, y más siendo una imagen tan icónica", confesaba Francisco Hernández, presidente de la Junta, a este medio en los días previos a su no marcha.

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Así, la Hermandad decidió reestructurar su procesión. Durante la madrugada del Viernes Santo, tras la salida de Nuestro Padre Jesús de la Pasión de las puertas de San Esteban, no marchó el Cristo de la Buena Muerta, sino tan solo su cruz desnuda, junto a la corona de espinas y los clavos de Cristo. Un gesto tan simbólico, como emotivo por todo lo que significaba para la Hermandad y para la comunidad religiosa salmantina.

Las imágenes de la emotiva procesión de la Dominicana sin el Cristo de la Buena Muerte | Fotografía Juanes

Pero no todo han sido malas noticias. En 2025, la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen, conocida popularmente como la Vera Cruz, se vio obligada a suspender su Vía Matris ante la aparición de la lluvia. No así esta ocasión, en la que el Viernes de Dolores pudo dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa sin incidentes. Solo gozo: el público no se hizo de esperar y el desfile contó con el cariño de una gran afluencia en su regreso a las calles de Salamanca.

Procesión del Via Matris

La misma suerte corrió horas más tarde el Santísimo Cristo de la Liberación, que pudo cruzar con solemnidad, y acompañado del tradicional canto gregoriano, el umbral del cementerio San Carlos Borromeo. Además, esta procesión a cargo de la Hermandad de Cristo del Amor y de la Paz, contó con una nueva incorporación: dos charros de luto custadiaron su recorrido, gracias a la colaboración de la Hermandad de la Soledad.

Al día siguiente, el Sábado de Pasión no fue menos emocionante para Salamanca. Para la dicha de la Archicofradía del Rosario, y de todos los amantes de la Semana Santa, la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Redención pudo regresar a las calles de la capital charra en todo su esplendor, tras la nota agridulce que supuso acortar su recorrido en 2025.

Y dicho esplandor ha incluido cambios: su inicio arrancó en la calle Felipe Espino y no en Sánchez Barbero y portó consigo una nueva insignia, el Libro de Reglas, por el gran aumento de cofrades de la Hermandad. Pero lo importante perduró. Durante el paseo por enclaves como la Iglesia de San Esteban, la plaza del Concilio de Trento, la Rúa Mayor o la majestuosa Catedral Nueva, todos los salmantinos fueron conscientes de algo. De la fuerza del paso, de la belleza de la imagen. De la solemnidad de los hermanos. De la emoción de la banda. De la fe compartida entre la procesión y los visitantes, que convirtió la jornada en una cita de entrega y también de unión.

Procesión de la Cofradía Penitencial del Rosario | Mateo G.J.

Este 2026, se han cumplido diez años de la fundación de la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad. Y lo han celebrado de la mejor manera posible: desarrollando su procesión sin ningún incidente y sí mucho orgullo. Además, durante dicho desfile estrenaron un nuevo elemento, un estandarte de color blanco con el escudo de la Custodia de Tierra Santa bordado por las Franciscas Descalzas del Monasterio de la Purísima Concepción de Salamanca. En ella se incluyen las referencias a San Francisco, la cartela que habla del Monte Sion y las cinco cruces rojas que referencian las heridas de Cristo en la Pasión.

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Con la llegada del Domingo de Ramos, Salamanca pudo disfrutar de la procesión más entrañable de todas: la de La Borriquilla. En ella, niños y niñas se convirtieron en los protagonistas, lo que siempre regala un punto de vista distinto a los salmantinos al contemplarlar desde la inocencia de los más pequeños de la casa que, ajenos a la solemnidad de cualquier tradición religiosa, jugaban con las palmas, cuchicheaban con sus familiares y sonreían al darse cuenta de la atención sobre ellos.

La jornada dominical la completaron la procesión de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de Gracia y Amparo y la de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras junto a María Santísima de la Caridad y del Consuelo. Ambas recorrieron Salamanca de manera sobria, emotiva, solemne y acompañadas de sus respectivas bandas. Centenares de fieles se congregaron en torno a los dos desfiles, que se desarrollaron sin sorpresas gracias a un clima favorable.

Procesión de la Borriquilla en Salamanca | Mateo G.J.

El Lunes Santo de 2025, El Cristo de los Doctrinos y Nuestra Señora de la Amargura no salió; de nuevo, la Semana Santa de 2026 ha llegado para curar heridas, pues en esta ocasión el paso puso reencontrarse con el corazón de Salamanca.

La Hermandad Universitaria, durante este Martes Santo, pudo sacar la imagen del Santísimo Cristo de la Luz y Nuestra Señora Madre de la Sabiduría, en un recorrido que incluyó una muy emotiva parada. En el PAtio de las Escuelas, una agrupación de antiguos alumnos y profesores interpretó varias piezas, bajo la dirección de Sara Escuer.

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Lejos quedan ya 2023 y 2024, cuando la Plaza Mayor de Salamanca no pudo reencontrarse con Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas. Este Miércoles Santo, dicha procesión disfrutó de regresar al lugar que merece. Además, la hermandad estrenó novedades: por un lado, a Mayte Sáez como hermana mayor, en lo que supone la primera mujer al frente de tal cargo; por otro, la incoporación de la reliquia de la Columna de Flagelación.

El Jueves Santo quedó inaugurado desde su primer minuto, cuando el Cristo de la Agonía Redentora cruzó la Puerta de Ramos de la Catedral Nueva a medianoche. A su tradicional Oración del Silencio asistieron tanto el alcalde de la ciduad, Carlos García Carbayo, como el aún presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Y a esta talla, a quien Carbayo dedicó elogios tales como que "ante él, la ciudad se detiene", le siguió la del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia, acompañado por la música de la banda de guerra del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 en todo momento.

Ya por la tarde, le tocó el turno al Jesús del Vía Crucis, que ha incoporado en esta ocasión nuevos faroles en el paso de la Santa Cruz Desnuda y una reliquia de la Santa Cruz; además, en lugar de ser cargado por 30 hermanos, el paso fue llevado a hombros por 40 hermanos. Aún perduraba esta imagen en las calles de Salamanca, cuando a ella se sumaron las cuatro que componen la procesión de la Hermandad de la Seráfica.

Cien años han celebrado este 2026 las tallas de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, de Jesús ante Pilatos, del Santísimo Cristo de la Agonía y de Nuestra Señora de los Dolores. Cada una de ellas contó con su propia música a cargo de la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella de Carbajosa de la Sagrada, la Banda de Cornetas y Tambores Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro, la Agrupación Musical Cristo Yacente y la Agrupación Musical Villa de La Adrada, respectivamente.

Aunque para "novedad musical", la sorpresa que esperaba a María Nuestra Madre y el Cristo del Amor y de la Paz, pues bajo el cielo nocturno del Jueves Santo, un espectador de la procesión se arrancó con una saeta. Algo que, sin duda, sumó emoción al ya bello despliegue que supuso la saga que lucía la imagen de la Virgen, a partir del traje de luces del torero López Simón, dando lugar a un increíble mantón. Durante sus seis horas y media de recorrido, la nota musical estuvo liderada por la Banda de Música Ciudad del Tormes y la Banda de Música de Villamayor.

La procesión de la Dominicana fue especialmente emotiva ante la ausencia del Cristo de la Buena Muerte. Nuestro Padre Jesús de la Pasión dio comienzo al Viernes Santo con su tradicional túnica blanca y la sonora ovación con la que fue recibió en mitad de la madrugada. Pero no le siguió la tan querida talla renacentista, sino su cruz desnuda.

Tras esta, procesionaron Nuestra Señora de los Dolores, también conocida como La Piedad, y la Virgen de la Esperanza, dos de las imágenes más aclamadas de la Semana Santa salmantina. El cortejo a tres llevó a cabo su tradicional recorrido y la herida de la ausencia la sanó el apoyo incondicional de los salmantinos. Una Madrugada, la de este 2026, que quedarán en el recuerdo de muchos pero, en especial, en el corazón de esta hermandad.

Las imágenes de la emotiva procesión de la Dominicana sin el Cristo de la Buena Muerte (4).jpeg

Llevaba años sin verse un Acto de Descendimiento como el de esta Semana Santa. En 2024, la lluvia obligó a acortar su recorrido; en 2025, se suspendió por completo. Para alegría de toda Salamanca, en 2026 ha podido celebrarse sin percance alguno. Las imágenes de Cristo de Nuestro Bien, de Dimas y Gestas y del Santo Sepulcro, hicieron las delicias de los fieles en un evento único para la capital charra.

Más tarde, le llegó el turno al Santo Entierro, que también se reencontraba con los salmantinos tras los años de mala suerte que también tuvo su predecesora. Esta vez, los numerosos pasos que la componen se echaron a la calle sin dilación. Primero fue la talla de La Flagelación de El Salvador, después llegó el momento de El Balcón de Pilatos, seguido de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas. Después, La Caída; también, El Calvario; Nuestra Señora de los Dolores. Y, por último, coronó la recreación la imagen del Santo Sepulcro.

Pero no termina ahí el Viernes Santo para Salamanca. Otras tres procesiones tuvieron lugar de forma simultánea en la ciudad cuando dieron las seis de la tarde: en punto, la procesión del Nazareno salía de la Iglesia de San Julián y Santa Basilisa. Media hora más tarde, la Oración del Huerto de los Olivos abandonaba la Iglesia del Carmen de Abajo; y a esa misma hora, la procesión del Jesús Rescatado dejaba la Iglesia de San Pablo. Todas ellas, desfilaron por las calles charras durante entre cinco y cinco horas y media.

El luto de la Virgen de La Soledad pudo maravillar de nuevo a los salmantinos tras un año de ausencia (2025) y un recorrido acortado (2024); cómo no, por culpa de las lluvias. Este Sábado Santo, una de las vírgenes más aclamadas de la Semana Santa de Salamanca se reecontró con todo el cariño acumulado. Y lo hizo con el mismo itinerario de siempre, pero de distinta manera: en 2026, su recorrido se ha invertido, lo realizó en sentido contrario, pasando en la ida hacia la Plaza Mayor por el patio de Escuelas Menores. Esto añadió al conjunto un ambiente más recogido, íntimo y solemne en los primeros compases del acto procesional.

Otra sorpresa con la que contó La Soledad, y que solo se reveló cuando tuvo lugar y no antes, fue la presencia de un coro en el Patio de Escuelas, que le dedicó a la Virgen una emotiva actuación.

También durante la madrugada del Sábado Santo, tuvo lugar el desfile del Santísimo Cristo de la Liberación. El sobrecogedor silencio de su cortejo fúnebre volvió a enmudecer la capital de Salamanca tras no procesionar en 2025. Esta es siempre una de las procesiones más sentidas, gracias no solo a su silencio y sus cantos gregorianos como banda sonora, sino a que su riguroso lito incluya también vestimentas charras.

Traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Liberación

Una vez La Liberación llegó a su fin, los salmantinos tuvieron que esperar hasta la tarde del sábado para volver a ser testigos de una procesión. Y esa fue la de Nuestra Señora del Silencio y el Cristo de la Vela. Protagonistas de una jornada cargada de luto y silencio tras la muerte de Jesús, estas imágenes comenzaron su desfile en el barrio de Pizarrales, en un itinerario que incluyó tanto calles más apartadas del corazón de la ciudad como la propia Plaza Mayor.

Pero su momento de mayor expectación fue el de la salida de los pasos de la iglesia de Jesús Obrero, al tener que hacer descender los pasos por unas escaleras. Una tarea que entronca siempre cierta dificultad, pero que logra una estampa más bonita. Este año, los ha acompañado tanto la Agrupación Musical Virgen de la Vega de Salamancala y Banda de Tambores de la Hermandad, como la Banda de música de Villamayor, en sustitución de la de Tomás Bretón.

Procesión de la Hermandad del Silencio | Mateo G.J.

Para coronar la Semana Santa de Salamanca 2026, no podía faltar la emotiva procesión de El Encuentro, compuesta a su vez por tres procesiones: la de Nuestra Señora de la Alegría, la del Jesús Resucitado y la procesión conjunta de Resurrección, cuando ambas imágenes (la de la madre y el hijo) se unen. La Catedral fue el escenario, este pasado 5 de abril, Domingo de Resurrección, en el que los salmantinos se convirtieron en testigos del reencuentro entre la Virgen María y Jesús recién resucitado de entre los muertos.

Así, se dejó a un lado el luto y el silencio solemne para dar paso al ambiente festivo. A la vida. Como marca la tradición, la imagen de la Virgen se deshizo de su manto negro, dejando el luto en el olvido, y dejando al descubierto las vestimentas blancas, símbolo de pureza, que llevaba bajo él. A su vez, este momento dio paso a la celebración. Tras una oración, las tallas presenciaron el baile de alabanza del grupo Montaraces y Charros de Salamanca; era en su honor, después de todo.

Procesión del encuentro de Nuestra Señora de la Alegría y Jesús Resucitado en el Domingo de Resurrección en Salamanca | Mateo G.J.

La Semana Santa de Salamanca 2026 ha dejado atrás los días duros de jornadas anteriores. Esta edición, gracias a su buen tiempo y la buena predisposición de los salmantinos, ha estado solo protagonizada por la fe, la tradición y un pueblo reecontrándose con la belleza de sus imágenes. No se le podía pedir nada más.

Galerías de las procesiones

A continuación, puedes revivir todas las procesiones de la Semana Santa 2026 a través de las galerías de Salamanca24horas:

Viernes de Dolores (27 de marzo)

La Veracruz inaugura la Semana Santa de Salamanca con el Vía Matris

El Cristo de la Liberación sobrecoge a Salamanca en su solemne traslado desde el cementerio

Sábado de Pasión (28 de marzo)

Procesión de la Cofradía Penitencial del Rosario

Procesión de la Hermandad Franciscana

Domingo de Ramos (29 de marzo)

Procesión de la Borriquilla en Salamanca

Procesión Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón

Procesión Hermandad de Jesús Despojado y María Santísima de la Caridad

Lunes Santo (30 de marzo)

Procesión Cristo de los Doctrinos

Así ha sido el ambiente en la procesión del Cristo de los Doctrinos y la Virgen de la Amargura

Martes Santo (31 de marzo)

Procesión de la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría

Miércoles Santo (1 de abril)

Procesión de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas

Procesión de la Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora

Jueves Santo (2 de abril)

Procesión del Vía Crucis

Procesión de la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía

Procesión de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz

Viernes Santo (3 de abril)

Procesión de la Hermandad Dominicana de Salamanca en la madrugada del Viernes Santo

Acto del Descendimiento

Procesión del Santo Entierro

Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Procesión de la Congregación de la Santísima Trinidad

Procesión del Huerto de los Olivos

Sábado Santo (4 de abril)

Procesión de la Hermandad de La Soledad

Procesión de la marcha penitencial del Santísimo Cristo de la Liberación

Procesión Hermandad del Silencio

Domindo de Resurreción (5 de abril)

Procesión del Encuentro