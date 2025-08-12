Hasta 8 incendios declarados a lo largo de este martes en Salamanca

Imagen del incendio en la localidad de la Fuente de San Esteban(Salamanca)

La provincia de Salamanca sufrió este martes un total de ocho incendios forestales, según notificó la Junta de Castilla y León.

La mayoría de ellos —excepto el de Martín de Yeltes— comenzaron por la tarde, coincidiendo con la intensificación de las tormentas en la provincia.

Sin embargo, de esos ocho, fue precisamente el incendio “mañanero” de Martín de Yeltes el más virulento y peligroso para las poblaciones cercanas. Se inició a las 13:30 horas y, a las 16:01, se elevó a IGR 2, lo que obligó a desalojar a algunos vecinos. Afortunadamente, al final del día descendió a nivel 0 y los medios —que llegaron a ser 31— ya trabajaban únicamente en labores de control y enfriamiento.

Por orden cronológico, el siguiente incendio activo fue también uno de los que más efectivos movilizó. Se declaró a las 16:17 horas en Membibre de la Sierra y un total de 15 medios intervinieron, pocos minutos después de que una tormenta eléctrica descargara en la zona.

Cerca de este fuego, y solo tres minutos después, un rayo provocó en La Sierpe otro incendio, en el que actuaron únicamente dos medios para extinguirlo tras quemar 1,63 hectáreas de pasto.

A partir de las 19:00 horas se produjo una sucesión de pequeños incendios en diferentes puntos de la provincia. A las 19:03, cinco medios sofocaron un fuego en Candelario; a las 20:10, cerca del campo de fútbol de Ciudad Rodrigo, efectivos forestales también tuvieron que intervenir para apagar las llamas.

En la zona de Las Arribes, concretamente en Cerralbo, a las 20:30 se declaró otro pequeño incendio forestal. A las 21:00, seis medios iniciaron las labores de extinción en Campillo de Azaba.

Además de estos ocho incendios, se registraron dos falsas alarmas en Cantagallo y Miranda del Castañar.