Arrestada también la mujer del exalcalde de Trabanca, secretaria en el Ayuntamiento de Pereña de la Ribera

Detención del exalcalde de Trabanca en una redada de la Guardia Civil en la calle Alfonso de Castro

La mujer de José Luis Pascual, exalcalde de Trabanca, también ha sido arrestada dentro de la operación conjunta de Guardia Civil y Agencia Tributaria, supervisada por la Fiscalía Europea (EPPO).

Aunque en un primer momento estaba siendo investigada, la Fiscalía ha confirmado que finalmente fue arrestada también el mismo miércoles por la tarde.

Está acusada, junto a su marido, de un presunto fraude de 3,3 millones de euros relacionados con fondos de la Unión Europea que solicitaba a través de asociaciones creadas por él mismo, fraude que se habría prolongado durante quince años.

La Fiscalía también ha hecho público que se les han intervenido más de una docena de cuentas bancarias con depósitos por valor superior a 550.000 euros y se han adoptado medidas cautelares en más de 40 inmuebles urbanos y rústicos situados en las provincias de Salamanca y Zamora.

Operación de Guardia Civil y Aduanas con dos detenidos

Como ya adelantó Salamanca24horas.com, Pascual, como presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro, se benefició, presuntamente, de más de 20 subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural entre los años 2010 y 2025. Todas estas ayudas, solicitadas por igual para las tres asociaciones, habrían sido solicitadas por su pareja, dado el puesto de funcionaria que ostenta como secretaria en los ayuntamientos de Trabanca (este solo durante el mandato de su marido) y Pereña de la Ribera.

Del mismo modo, y también como informó este medio, el sospechoso habría creado una red de empresas para desviar los fondos obtenidos con la emisión de facturas falsas por operaciones ficticias, incluyendo una empresa dedicada a la cooperación transfronteriza en más de 100 localidades de Portugal y España.

Asimismo, la Fiscalía ha informado que todas estas cantidades habrían sido usadas por el matrimonio para adquirir inmuebles y poner en marcha la bodega Pascual Fernández en Fermoselle.