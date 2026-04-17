¿Qué municipios forman parte de AECT Duero-Douro creada por José Luis Pascual?

Con la detención de su fundador y actual director, José Luis Pascual, la organización AECT Duero-Douro está más que nunca en el foco mediático.

La investigación de la Fiscalía Europea señala que Pascual habría usado varias asociaciones creadas por él, como esta de AECT Duero-Douro, para llevar a cabo presuntos hechos delictivos con el fin de desviar o blanquear dinero obtenido de subvenciones para su propio enriquecimiento.

Esta asociación de AECT Duero-Douro se creó en 2009 con la inclusión de los primeros 101 municipios de Salamanca y Zamora. Para su constitución se llevó a cabo un acto que tuvo lugar en Miranda do Douro en el que participó el secretario de estado de Cooperación Territorial, Fernando Puig, junto a su homólogo portugués, Rui Nuno Baleiras.

Allí se llevó a cabo una entrega simbólica de documentación en la frontera hispano-portuguesa en una embarcación sobre las aguas del río Duero. La autorización final para la inclusión de los municipios españoles fue firmada por la exministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado.

¿Qué entidades forman parte de esta asociación?

Según la última resolución publicada en el BOE el pasado 2025, que confirmaba la inclusión de Ledesma y la salida de Escurial de la Sierra, un total de 64 municipios de Salamanca conforman esta agrupación, además de la Universidad de Salamanca.

La lista de estos municipios salmantinos es la siguiente: Agallas, Ahigal de los Aceiteros, Aldea del Obispo, Aldeadávila de la Ribera, Almendra, Bañobarez, Barruecopardo, Bermellar, Boada, Buenamadre, Cabeza del Caballo, Castillejo de Martín Viejo, Cerezal de Peñahorcada, Cerralbo, El Bodón, El Cubo de Don Sancho, El Manzano, El Payo, El Sahugo, Encina de San Silvestre, Espeja, Florida de Liébana, Fuenteguinaldo, Fuenteliante, Gallegos de Argañan, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Ituero de Azaba, Juzbado, La Encina, La Fregeneda, La Redonda, La Vídola, La Zarza de Pomareda, Ledesma, Lumbrales, Martín de Yeltes, Masueco, Mieza, Milano, Monleras, Monsagro, Morasverdes, Navasfrías, Olmedo de Camaces, Peñaparda, Peralejos de Abajo, Pereña, Retortillo, Robleda, Saelices el Chico, Saldeana, San Felices de los Gallegos, San Pedro del Valle, Saucelle, Serradilla del Arroyo, Sobradillo, Trabanca, Vega de Tirados, Villar de Peralonso, Villares de Yeltes, Villarino de los Aires, Villasbuenas, Villaseco de los Gamitos, Villaseco de los Reyes, Villasrubias, Villavieja de Yeltes, Vilvestre y Vitigudino.

Por parte de la provincia de Zamora, participan 60 municipios y una mancomunidad: Abezames, Alcañices, Almaraz de Duero, Almeida de Sayago, Arcenillas, Bermillo de Sayago, Camarzana de Tera, Carbajales de Alba, Carbellino de Sayago, Castrillo de la Guareña, Castroverde de Campos, El Cubo de la Tierra del Vino, Fermoselle, Ferreruela de Tábara, Figueruela de Arriba, Luelmo de Sayago, Faramontanos de Tábara, Fonfría, Fresno de la Ribera, Fuentespreadas, Hermisende, Lubian, Mahide, Malva, Mancomunidad Alta Sanabria, Manzanal de Arriba, Manzanal de los Infantes, Mayalde, Melgar de Tera, Molacillos, Montamarta, Moral de Sayago, Moraleja de Sayago, Morales del Rey, Morales del Vino, Morales de Toro, Moralina de Sayago, Muelas del Pan, Muga de Sayago, Otero de Bodas, Pedralba de la Pradería, Pías, Pino del Oro, Porto, Puebla de Sanabria, Quintanilla de Urz, Rábano de Aliste, Rabanales, Requejo de Sanabria, Riofrío de Aliste, Robleda Cervantes, Roelos, Salce, Samir de los caños, San Pedro de la Nave-Almendra, Santa Croya de Tera, Santa Maria de la Vega, San Vicente de la Cabeza, Sanzoles del Vino, Torregamones, Trabazos, Venialbo, Vezdemarbán, Videmala, Villabrázaro, Villadepera, Villafáfila, Villalcampo, Villamayor de Campos, Villardeciervos, Villar del Buey, Villaralbo, Villardiegua de la Ribera, Villaseco del Pan, Viñas.

Por último, del lado portugués participan un total de 73 entidades, entre municipios y juntas de freguesía: Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro, Mogadouro, Vinhais, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa.Freguesías y Localidades: Açoreira, Adeganha, Águas Belas, Aldeia da Ponte, Aldeia Velha, Alfaiates, Baraçal, Bemposta, Bendada, Bruçó, Castedo, Castelo Melhor, Cedovim, Cerdeira do Côa, Custóias, Felgar, Felgueiras, Foios, Freineda, Horta, Lagoaça, Larinho, Lomba, Lousa, Maçores, Malcata, Mazouco, Meirinhos, Moita, Mós, Murça, Muxagata, Nave, Palaçoulo, Paradela, Pena Lobo, Peredo dos Castelhanos, Quadrazais, Quintas de S. Bartolomeu, Remondes, Rendo, Santo Amaro, Santo Estêvão, São Martinho do Peso, Sebadelhe, Seixas, Sendim, Soito, Sortelha, Aveleda e Rio de Onor, Picote, Urros de Torre de Moncorvo, Urrós de Mogadouro, Vale do Porco, Ventozelo, Vila Boa, Vila de Ala, Vila do Touro, Vilar Maior, Vilarinho dos Galegos.

Cabe señalar que esta lista solo aporta los municipios que conforman la AECT Duero-Douro. Hasta la fecha, no existe ninguna vinculación de ninguna de estas entidades con los presuntos actos delictivos por los que han sido arrestados el director, José Luis Pascual, y su mujer.

*Los municipios aquí incluidos están recogidos en una resolución publicada en el BOE el 12 de julio de 2025