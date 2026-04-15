Detienen al exalcalde de Trabanca en una operación de Guardia Civil y Aduanas por un fraude cercano a los tres millones de euros

Detención del exalcalde de Trabanca en una redada de la Guardia Civil en la calle Alfonso de Castro

Efectivos de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) de la Guardia Civil de Salamanca han detenido al que fuera alcalde de Trabanca durante doce años, José Luis Pascual, en una intervención en Salamanca capital este miércoles, adelantada en exclusiva por SALAMANCA24HORAS.COM.

En concreto, y tal y como ha podido confirmar este medio en el lugar de los hechos, los agentes de la unidad especial de la Guardia Civil, ataviados con pasamontañas y acompañados por personal de Aduanas de Agencia Tributaria y Policía Judicial, así como con la supervisión de la Fiscalía Europea, han registrado durante horas una propiedad situada a la altura del número 23 de la calle Alfonso de Castro, que tendría vinculación con el que fuera presidente del sindicato de prisiones ACAIP-UGT.

Según las primeras informaciones, la detención de Pascual está presuntamente relacionada con una trama de fraude en el uso y tramitación de subvenciones europeas por la que ya fue investigado y por las que se habría beneficiado por una cantidad cercana a los tres millones de euros. Por el momento, se desconoce si hay más personas relacionadas o arrestadas en esta misma operación.

Detención del exalcalde de Trabanca en una redada de la Guardia Civil en la calle Alfonso de Castro

Cabe recordar que José Luis Pascual ha estado relacionado con otros casos polémicos. Fue alcalde de Trabanca por el PSOE desde el año 1999 al 2011, un total de tres legislaturas. En septiembre de 2025 fue condenado por la Audiencia Provincial de Salamanca a un año de prisión y doce meses de multa por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En este caso fue denunciado por el secretario general del sindicato, puesto que usando las claves personales de este (facilitadas por él), aprovechó la situación para acceder a carpetas privadas y facturas personales.

En 2018 fue inhabilitado durante tres años por Instituciones Penitenciarias de su puesto en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias por “el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades”, según la publicación en su día en el BOE.

Detención del exalcalde de Trabanca en una redada de la Guardia Civil en la calle Alfonso de Castro

Además, un juzgado de Vitigudino le citó a declarar como autor de un delito de malversación de fondos, al crear, durante su etapa como alcalde de Trabanca, sociedades y asociaciones para recibir subvenciones del Estado, Junta de Castilla y León y Unión Europea. Unas acusaciones por los que no consta sentencia condenatoria.

No obstante, la detención llevada a cabo este miércoles vuelve a vincular a Pascual Criado con presuntos delitos de malversación de fondos relacionados con subvenciones de la Unión Europea con su empresa AECT Duero-Douro.

Así ha sido el momento grabado en vídeo en el que trasladaban a José Luis Pascual:

Pasadas las 12:15 horas de este miércoles, los agentes han trasladado al exacalde en un vehículo de Guardia Civil para continuar la operación con más registros en propiedades que posee Pascual Criado en Trabanca. Concretamente, en torno a las 13:10 horas han accedido

Simultáneamente, otro dispositivo formado por Guardia Civil y Aduanas han procedido al registro de una bodega perteneciente a José Luis Pascual en la localidad de Fermoselle. Se trata de la bodega Siete Peldaños, que es propiedad del detenido y su mujer. En esta misma localidad se ha registrado otra vivienda.

Cabe señalar, por último, que José Luis Pascual también es presidente de los Premios VinDuero-VinDouro, un certamen que reconoce los mejores vinos de España y Portugal y cuya sede también se sitúa en Trabanca.